Cinco receitas de bolo de chocolate para curtir a tarde de domingo

O bolo de chocolate é uma delícia que transcende as preferências individuais, conquistando os mais variados paladares com sua irresistível combinação de sabor rico e textura macia. Sua versatilidade na culinária permite que seja apreciado de várias maneiras, desde a clássica receita simples até variações mais elaboradas.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas de bolos de chocolate para o final de semana!

Bolo de chocolate simples

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos e bata por 3 minutos. Acrescente os demais ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e bata novamente para misturar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Em seguida, desligue o forno, espere o bolo esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture bem. Despeje a cobertura sobre a massa e sirva em seguida.

Bolo de chocolate branco com limão

Ingredientes

Massa

200 g de creme de leite

150 g de chocolate branco

3 gemas de ovo

3 claras de ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

Raspas de limão a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

100 g de chocolate branco derretido

200 g de creme de leite

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Massa

Na batedeira, bata as claras em neve e reserve. Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o chocolate branco, mexa até incorporar e transfira para um recipiente. Coloque as gemas, a farinha de trigo, o açúcar e o limão e misture bem. Acrescente o fermento químico e mexa novamente. Junte as claras em neve e mexa delicadamente. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Após, desligue o forno, espere o bolo esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em um recipiente, coloque o creme de leite e o chocolate branco e misture bem. Despeje a cobertura sobre a massa, decore com as raspas de limão e sirva em seguida.

Bolo de chocolate com café

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de café forte

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1 colher de sopa de café solúvel

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o óleo e o café por 5 minutos. Adicione os demais ingredientes, exceto o fermento, e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e bata rapidamente para incorporar. Unte com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo uma assadeira, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos. Deixe esfriar e desenforme. Reserve.

Cobertura

Em uma panela, misture a manteiga, o leite condensado, o chocolate em pó e o café solúvel. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem. Cubra o bolo com a cobertura e sirva.

Bolo de chocolate com nozes (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

Bolo de chocolate com nozes

Ingredientes

Massa

4 gemas de ovo

4 claras de ovo batidas em neve

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de água morna

1 xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de nozes trituradas

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1 xícara de chá de nozes trituradas

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque as gemas, a água e o açúcar e bata até formar uma espuma. Adicione o restante dos ingredientes, exceto as claras e o fermento químico, e mexa bem até obter uma massa homogênea. Acrescente as claras e o fermento e misture delicadamente. Reserve. Unte uma assadeira redonda com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Em seguida, desligue o forno, espere o bolo esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Após, desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture bem. Despeje a cobertura sobre o bolo, decore com as nozes e sirva em seguida.

Bolo de chocolate com laranja

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Raspas de 1 laranja

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

Raspas de laranja para decorar

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o óleo e o suco de laranja por 5 minutos. Adicione os demais ingredientes, exceto o fermento e as raspas de laranja, e bata até obter uma massa homogênea. Incorpore o fermento e as raspas de laranja e bata rapidamente para misturar. Unte com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo uma assadeira, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos. Deixe esfriar e desenforme.

Cobertura

Em uma panela, misture a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem. Cubra o bolo com a cobertura e decore com raspas de laranja. Sirva em seguida.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos