Cinco dicas para secar a barriga de forma saudável para o Verão

O verão costuma ser a época mais amada do ano, chegando a ser um símbolo nacional, e um dos desejos relacionados a ele é definir o abdômen para curtir a praia. No entanto, essa nem sempre é uma tarefa fácil, mas existem algumas atitudes que podem facilitar esse processo.

Segundo a nutróloga Patrícia Santiago, a alimentação equilibrada é fundamental para eliminar alguns quilinhos para o verão. “Quando se pensa em emagrecer a primeira coisa que vem à mente é a comida, mas na maioria das vezes ela surge de uma forma distorcida, o que faz com que muitos recorram a dietas hiper-restritivas, o que nunca é um caminho saudável e eficaz”, esclarece.

A seguir, confira 5 dicas para secar a barriga para o verão de forma saudável!

1. Alimentação balanceada

Manter uma alimentação equilibrada desempenha um papel fundamental na busca por um corpo mais saudável e em forma para o verão. “Priorize uma dieta rica em alimentos naturais, verduras, legumes, proteínas magras e grãos integrais e o consumo de frutas com equilíbrio. Evite alimentos processados, ricos em açúcares e gorduras saturadas, que são responsáveis por grandes ganhos de peso”, conta a Dra. Patrícia Santiago.

2. Hidratação

A hidratação adequada também é fundamental para a saúde e influencia bastante o processo de emagrecimento, visto que o organismo precisa de água para realizar os processos metabólicos. “Beba bastante água ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. A hidratação adequada ajuda na digestão, na eliminação de toxinas, na melhora da pele e pode reduzir a sensação de inchaço”, revela a médica.

3. Porções controladas

Além da qualidade dos alimentos, a quantidade que ingerimos desempenha um papel relevante na busca por uma barriga mais definida. “Fique atento ao tamanho das porções da sua refeição; comer em excesso, mesmo alimentos saudáveis, pode levar ao acúmulo de gordura na região abdominal e controle no consumo de alimentos, principalmente no período noturno. Equilíbrio é a palavra-chave”, afirma a especialista.

Alimentos processados, açúcares refinados e gorduras saturadas devem ser evitados (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock)

4. Evite o excesso de açúcar

A redução da ingestão de açúcares refinados é outro passo importante para alcançar um corpo em forma para a estação que se aproxima. “Reduza a ingestão de açúcares refinados, presentes em refrigerantes, doces e alimentos processados. O açúcar em excesso pode contribuir para o ganho de peso na área abdominal”, reforça a Dra. Patrícia Santiago.

5. Refeições balanceadas

É importante programar todo o cardápio do dia. “Faça refeições regulares ao longo do dia para evitar picos de fome. Inclua sempre proteínas, fibras e gorduras saudáveis em cada refeição para manter os níveis de energia estáveis e aumento da saciedade. Uma excelente dica é priorizar sua última refeição até o pôr do sol, pois otimiza o melhor funcionamento do seu metabolismo, além de melhorar a qualidade do seu sono”, completa a profissional.

Por Adriana Quintairos

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água