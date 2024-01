O BBB24 entra no seu terceiro paredão, com os participantes Beatriz Reis, Davi Brito e Lucas Pizane disputando para permanecer na casa. Para decidir seu voto nessa decisão, é interessante conhecer os brothers e os motivos que os levaram ao centro das atenções, desvendando suas histórias, sonhos e desafios enfrentados. A batalha pela permanência na casa promete revelar reviravoltas inesperadas e emoções intensas. Nesse sentido, conheça algumas curiosidades sobre os emparedados da semana!

Beatriz Reis é de Guarulhos, São Paulo, trabalha como vendedora no Brás e tem 23 anos. A participante também tem formação em Teatro e já trabalhou como modelo fotográfica e babá. Em poucos dias de programa, a jogadora se tornou a primeira sister da Pipoca a atingir a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Sobre a vida amorosa, a participante está solteira e contou ser virgem por escolha.

Na família, Beatriz é a caçula de cinco irmãos; revelou no programa que deseja ganhar o prêmio de 1 milhão para custear o tratamento do pai alcoólatra e pagar um dentista para sua mãe, que perdeu os dentes. Além disso, também planeja comprar uma casa para seus irmãos.

Sem medo de admitir suas origens, a BBB afirma com orgulho que trabalhou como camelô na rua e que encontrou a felicidade nas pequenas vitórias da vida. Beatriz Reis também tem o sonho de alavancar sua carreira de atriz, escrever roteiros e participar de filmes, novelas e séries.

O brother teve sua entrada na edição 24 garantida por meio da votação do público, junto à participante Isabelle Nogueira. Davi Brito tem 21 anos, é nascido e criado em Salvador, Bahia, e trabalha como motorista de aplicativo. Na casa, o participante é conhecido por tomar decisões práticas.

Com o prêmio de 1 milhão de reais, o baiano pretende custear seu curso de Medicina — um sonho antigo que sempre desejou realizar. O participante sempre contribuiu para o sustento de sua família e revelou que vendia água mineral e biscoito nos pontos de ônibus da capital baiana, enfrentando uma luta diária.

Na vida amorosa, o jovem está em seu primeiro namoro com uma mulher 20 mais velha. Com seu carisma e humildade, Davi Brito é a representação de muitos brasileiros na luta por uma vida melhor.

O participante Lucas Pizane é nascido em Itaparica, Bahia, em uma vila de pescadores. Com 22 anos, o brother tem carreira como cantor na capital baiana e já participou de duas bandas. A paixão pela música é tão grande que o participante tem uma tatuagem dedicada ao cantor Charlie Brown Jr. Como músico, Lucas Pizane lançou, no ano passado, a música “coLadin”.

Na família, ele teve uma criação mais rígida, de origem evangélica. O brother afirma que, com o divórcio dos pais, teve problemas com o pai por possuírem visões diferentes em vários aspectos. Ele conta, também, que sua mãe é o seu maior porto seguro e incentivadora.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!