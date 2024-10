Aprenda banho para purificar as energias para as provas

Entre outubro e dezembro, ocorrem as provas dos principais vestibulares do Brasil e abrem-se inscrições para diversos concursos públicos, momentos decisivos para muitos. Trata-se de um período de intensa expectativa e ansiedade, já que os resultados podem definir caminhos acadêmicos e profissionais, impactando o futuro dos candidatos.

Por isso, a taróloga Isabel Fogaça indica um banho poderoso que pode melhorar a energia deste momento. “O banho de alecrim com açafrão é muito poderoso! Ele aumenta a prosperidade e abre caminhos, além de restaurar a boa energia durante esse momento de tanta ansiedade”, explica.

Abaixo, confira como fazer o banho de alecrim com açafrão!

Alecrim consegue transmutar a energia (Imagem: Nataliia K | Shutterstock)

Banho energético de alecrim com açafrão

Materiais

1 l de água

1 punhado de alecrim fresco ou seco

1 pitada de açafrão em pó

Modo de fazer

Em uma bacia, coloque a água, o alecrim e o açafrão em pó. Deixe o açafrão diluir na água. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

Segundo Isabel Fogaça, o melhor momento para preparar esse banho é no dia da prova, antes de sair de casa. Contudo, ela ressalta que só o banho não faz milagre, é preciso que o candidato estude e se prepare.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.