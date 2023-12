8 dicas para evitar que o gato destrua a árvore de Natal 

Ter uma árvore de Natal em casa traz uma atmosfera encantadora e festiva, mas, para tutores com gatos, pode se tornar um desafio. Os felinos, conhecidos por sua curiosidade e agilidade, muitas vezes veem a decoração como um parque de diversões cheio de enfeites intrigantes.

Suas habilidades de escalada e tendência natural para explorar podem resultar em um cenário caótico, com enfeites deslocados, galhos desarrumados e até mesmo a árvore derrubada. No entanto, com algumas estratégias inteligentes, é possível minimizar os danos e preservar a decoração natalina. Veja a seguir!

1. Escolha a localização adequada

Posicione a árvore de Natal em um local onde seja mais fácil supervisionar e controlar o acesso do seu gato. Prefira um espaço em que seja possível utilizar barreiras naturais, como portas ou móveis, para limitar o acesso do felino à árvore.

2. Reforce a base da árvore

Certifique-se de que a base da árvore está estável e firme. Use um suporte pesado ou reforce o apoio com peso adicional para evitar que o gato a derrube facilmente.

3. Proteja os enfeites

Opte por enfeites menos atrativos para o gato ou coloque apenas enfeites inquebráveis na parte inferior da árvore. Deixe os mais delicados ou atrativos em áreas mais altas e inacessíveis para o felino.

4. Aplique repelentes naturais

Alguns gatos são sensíveis a odores específicos. Utilize repelentes naturais, como citronela, óleos essenciais cítricos ou vinagre diluído em água, para borrifar na base da árvore ou nos enfeites, afastando o bichano do local.

5. Esconda os fios elétricos

Certifique-se de que os fios elétricos das luzes da árvore estejam bem escondidos ou protegidos visando evitar que o gato os morda e se machuque. Utilize protetores de fios ou fita adesiva para fixá-los em locais inacessíveis.

6. Ofereça distrações alternativas

Forneça brinquedos e arranhadores atrativos para o gato, direcionando sua atenção e instintos de exploração a algo mais apropriado do que a árvore de Natal.

7. Treinamento positivo

Utilize reforço positivo para ensinar ao gato que a árvore de Natal não é um local para brincadeiras ou escaladas. Recompense comportamentos desejados com petiscos, carinho ou brincadeiras quando ele se afastar da árvore.

8. Supervisão e correção

Mantenha-se atento ao comportamento do gato em relação à árvore de Natal e corrija qualquer comportamento indesejado imediatamente. Use um comando sonoro, como um “não” firme, para interromper o comportamento inadequado e redirecione a atenção do bichano a algo apropriado.

