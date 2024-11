7 dicas para economizar nas compras de fim de ano

As compras de fim de ano representam uma oportunidade de presentear, aproveitar descontos e realizar desejos. Nesse período, a expectativa por boas ofertas é alta, especialmente com a proximidade de eventos como a Black Friday e o Natal, que impulsionam as promoções. Contudo, para que a ocasião não gere endividamentos, é preciso tomar alguns cuidados.

A seguir, confira 7 passos para economizar nas compras de fim de ano!

1. Faça uma lista de compras

Em primeiro lugar, defina exatamente os itens que você precisa adquirir e estabeleça um limite de gastos para cada um. No caso do Natal, “procure sempre listar todos aqueles que vão receber presentes e quais itens gostaria de comprar. Dessa forma, fica mais fácil determinar o valor máximo que será gasto com cada um e você ainda evita as temidas compras por impulso”, afirma a educadora financeira Luciana Ikedo, autora do livro “Vida Financeira – Descomplicando, Economizando e Investindo”, da Editora Loyola.

2. Procure e compare preços

Com a facilidade das compras online, comparar preços entre lojas é mais rápido e simples. Utilize sites e aplicativos que monitoram valores e ofertas, identificando assim a melhor oportunidade. Uma pesquisa detalhada ajuda a garantir descontos reais e a escapar de promoções inflacionadas.

3. Aproveite descontos e cashback

Além das promoções, muitas lojas oferecem programas de cashback, em que parte do valor gasto retorna ao consumidor. Aproveitar essas opções pode gerar uma boa economia, especialmente quando são feitos vários pedidos. Fique atento aos cupons de desconto, que também diminuem o valor final.

O parcelamento das compras muitas vezes é tentador, mas pode comprometer o orçamento dos meses seguintes (Imagem: Voloshyna Anna | Shutterstock)

4. Evite parcelar em muitas vezes

O parcelamento, muitas vezes tentador, pode comprometer o orçamento nos meses seguintes se você acumular muitas prestações. Se possível, priorize pagamentos à vista para conseguir mais descontos e evitar juros. Dessa forma, é possível começar o próximo ano com menos pendências financeiras.

5. Compre com antecedência

Deixar as compras para a última hora aumenta o risco de preços mais altos e menos opções. Planeje-se para começar as aquisições com antecedência e evite correr no fim do ano. Comprar com calma permite encontrar as melhores ofertas e dribla a pressão de pagar mais por falta de escolha.

6. Dê preferência ao comércio local

Comprar de pequenas empresas e vendedores locais pode ser uma boa estratégia para economizar, já que muitas vezes oferecem preços mais baixos. Além de apoiar o comércio de sua região, essa escolha resulta muitas vezes em um atendimento mais próximo e personalizado, com opções únicas e ótimos valores.

7. Priorize compras online

Lojas online frequentemente oferecem mais competitividade e promoções exclusivas. Além disso, as compras virtuais economizam o tempo do seu deslocamento e ajudam a evitar a aquisição de itens extras no ambiente físico. Contudo, para que a experiência seja totalmente vantajosa, busque sempre se atentar aos prazos de entrega e ao custo do frete.