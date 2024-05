6 lanches com chia para aumentar o ganho de massa muscular

A semente de chia é conhecida por ser um excelente alimento para a saúde do corpo. Rica em antioxidantes, cálcio, potássio e ômega 3, ela ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) e aumenta a imunidade do corpo. Por isso, é muito recomendada por especialistas durante as dietas, especialmente para aqueles que desejam ganhar massa muscular, já que ela também possui um alto teor de fibras e proteínas que auxiliam neste processo.

Por isso, confira 6 receitas com sementes de chia para incluir na dieta e potencializar os resultados do seu treino!

Cookie de banana, aveia e chia

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

3 colheres de aveia em flocos

1 colher de sopa de chia

1 colher de café de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de mel

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e misture até ficar homogêneo. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Pão de inhame com chia

Ingredientes

2 xícaras de chá de inhame cozido e amassado

1 xícara de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de polvilho azedo

1 colher de sobremesa de sementes de chia

1 colher de sobremesa de açafrão

1 colher de café de páprica doce

1 ovo

Sal e azeite a gosto

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o inhame, os polvilhos, o sal, o azeite, a chia, o açafrão, a páprica doce e o ovo e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Creme de manga com chia

Ingredientes

2 mangas descascadas e picadas

descascadas e picadas 4 colheres de sopa de sementes de chia

1 xícara de chá de castanha-de-caju

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe as castanhas-de-caju de molho em água por 2 horas. Depois, em um liquidificador, coloque a manga e a castanha-de-caju e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione as sementes de chia e misture. Leve à geladeira de um dia para o outro. Sirva em seguida.

Pudim de chia com morango (Imagem: Gala Oleksenko | Shutterstock)

Pudim de chia com morango

Ingredientes

3 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de mel

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

1 xícara de chá de iogurte grego

grego 1/2 xícara de chá de morango picado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes, exceto o morango, até ficar homogêneo. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida com o morango.

Aveioca de cacau com chia

Ingredientes

3 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de chá de farinha de linhaça dourada

2 colheres de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de cacau em pó

Água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia, a chia, a farinha de linhaça, o açúcar mascavo e o cacau em pó e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa sobre ela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar os dois lados. Sirva em seguida.

Barrinhas de proteína de chia e amendoim

Ingredientes

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim integral

1/4 de xícara de chá de mel

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de chá de sementes de chia

1/2 xícara de chá de proteína em pó

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/4 de xícara de chá de nozes picadas

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a pasta de amendoim e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o mel e misture até obter uma pasta lisa. Retire do fogo e adicione o extrato de baunilha. Em uma tigela grande, combine a mistura de pasta de amendoim com as sementes de chia, a proteína em pó, a aveia, as nozes e o sal. Misture até que todos os ingredientes estejam bem incorporados.

Em seguida, forre uma assadeira com papel-manteiga e despeje a mistura, espalhando uniformemente. Pressione firmemente para baixo para compactar a mistura na forma. Leve à geladeira por pelo menos uma hora, ou até que esteja firme. Corte em barras do tamanho desejado e armazene em um recipiente hermético na geladeira até o momento de servir.