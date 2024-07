5 cremes e sopas funcionais para ajudar a emagrecer no inverno

Os alimentos funcionais são amplamente conhecidos por oferecerem inúmeros benefícios para a saúde do corpo. Acompanhados de hábitos saudáveis, podem, por exemplo, reduzir os riscos de doenças crônicas degenerativas. E o melhor de tudo: usados em sopas, são excelentes alternativas para se aquecer nos dias frios. A seguir, confira cinco receitas funcionais deliciosas para turbinar a dieta no inverno!

Creme para melhorar o funcionamento intestinal

Ingredientes

2 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho descascados e picados

Floretes de 1 brócolis

1 colher de chá de páprica

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis, a páprica, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e o sal e misture bem. Cubra com água e cozinhe até o brócolis amolecer. Desligue o fogo, espere esfriar e bata a mistura em um liquidificador até obter uma consistência homogênea. Transfira para a panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Sopa para desintoxicar o organismo

Ingredientes

500 g de abóbora sem casca e cortada em cubos

2 batatas-doce cortadas em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de curry em pó

4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a abóbora e a batata-doce e mexa bem. Acrescente o curry em pó e refogue por mais 2 minutos. Em seguida, adicione o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe ferver. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Sirva quente.

Creme para ajudar a combater os radicais livres (Imagem: Sokor Space | Shutterstock)

Creme para ajudar a combater os radicais livres

Ingredientes

600 g de cenoura descascada e cortada em rodelas

2 cebolas descascadas e picadas

4 dentes de alho descascados e amassados

1 l de caldo de legumes

3 colheres de sopa de azeite

1 rodela de gengibre descascada e ralada

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e o gengibre e cozinhe por 7 minutos, mexendo sempre. Junte o caldo de legumes, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe até a cenoura ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a sopa para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Polvilhe com o coentro e sirva em seguida.

Sopa para aumentar a saciedade

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha

2 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho amassados

2 xícaras de chá de floretes de couve-flor picados

1 colher de sopa de azeite

8 folhas de manjericão picadas

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha e os floretes de couve-flor, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Acrescente as folhas de manjericão e tempere com sal. Sirva em seguida.

Creme para ajudar a diminuir a gordura corporal

Ingredientes

2 kg de tomates maduros, sem pele, sem sementes e cortados em pedaços

maduros, sem pele, sem sementes e cortados em pedaços 4 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de manjericão picado

1 xícara de chá de caldo de frango

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os tomates, o caldo de frango, o alho, a cebola e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por uma hora. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e coloque a mistura novamente na panela. Polvilhe com o manjericão, mexa para incorporar com os demais ingredientes e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.