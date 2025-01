4 mitos sobre dieta e emagrecimento que prejudicam a saúde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A pressa na dieta e a pressão estética estão relacionadas à expectativa social e cultural de que as pessoas precisam atender a determinados padrões de beleza, como um corpo jovem e magro. Esses padrões são amplamente disseminados pelas mídias e redes sociais, enaltecendo uma busca ideal pelo corpo de verão e, muitas vezes, irreal e inatingível.

Segundo Maria Cláudia Hauschild, especialista em nutrição da BurnUp, healthtech focada em saúde mental e emocional, essa pressão influencia significativamente a maneira como as pessoas se veem e como se sentem em relação a seus corpos, principalmente as meninas e mulheres. O resultado é um ciclo de autocrítica constante e insatisfação corporal, que afeta o bem-estar físico e emocional.

“No início do ano, a busca por um corpo magro, relacionada geralmente com resoluções de ano novo ou o desejo de uma suposta adequação para o verão, pode trazer sérios prejuízos para a saúde. É um reforço negativo de padrões irreais que associam a magreza ao sucesso, felicidade e aceitação, provocando sentimentos de inadequação e insegurança em relação ao corpo e, consequentemente, baixa autoestima, ansiedade e estresse em muitas pessoas”, acrescenta a profissional.

A nutricionista explica que esses sentimentos desencadeiam comportamentos prejudiciais à saúde, como dietas extremamente restritivas, jejuns prolongados, excessos na prática de exercícios físicos, uso de substâncias não indicadas e até transtornos alimentares, como anorexia e bulimia nervosa.

Por isso, ela faz um alerta sobre os 5 mitos mais comuns sobre o emagrecimento. Confira!

1. Jejuns prolongados ou dietas extremamente restritivas emagrecem mais rápido

Segundo Maria Cláudia Hauschild, embora a perda de peso rápido seja atraente, a restrição alimentar severa pode levar a comportamentos compulsivos e exageros alimentares, resultando em ganho de peso.

2. Carboidrato engorda

Além dos jejuns, muitas pessoas acreditam que comer carboidratos seja ruim e engorde, mas a nutricionista mostra o contrário. “Na verdade, os carboidratos são essenciais para o nosso organismo, pois fornecem energia e desempenham papel importante no funcionamento do cérebro e no humor”, completa.

O ganho de peso não tem relação com alimentação tardia (Imagem: True Touch Lifestyle | Shutterstock)

3. Comer à noite engorda

Maria Cláudia Hauschild esclarece que a ideia de que comer à noite leva ao ganho de peso ignora a realidade de que o corpo continua a funcionar e gastar energia mesmo durante o sono. “O ganho de peso está relacionado aos hábitos alimentares e ao equilíbrio calórico ao longo do tempo, não a uma refeição tardia”, acrescenta.

4. Dietas da moda são confiáveis para perder e manter o peso

Por fim, Maria Cláudia Hauschild alerta para as dietas da moda que, além de diminuírem a quantidade de alimentos consumidos, às vezes chegam a sugerir a exclusão de grupos inteiros, sendo responsáveis por causar grandes deficiências nutricionais entre aqueles que aderem a elas. “Essa restrição costuma não ser sustentável a longo prazo, fazendo com que haja a recuperação do peso perdido, levando ao famoso efeito sanfona e sentimentos como frustração e culpa”, complementa.

Foco no estilo de vida, não na balança

A nutricionista reforça que o sucesso do emagrecimento se dá antes pela capacidade de adotar um estilo de vida saudável e sustentável, e que a perda de peso costuma ser consequência da adoção de uma alimentação equilibrada e uma rotina mais ativa, não pelo número visto na balança.

“Um cuidado necessário é entender também que um corpo magro não é suficiente para rotular a pessoa como saudável. A saúde está ligada ao nosso dia a dia, e não ao tamanho do corpo; por isso, é importante estar atento para fugir dos mitos e preservar a sua saúde física e mental”, finaliza.

Por Maria Julia Cabral