4 dicas para reduzir o estresse no trabalho no fim de ano

Segundo a Universidade da Califórnia, os trabalhadores felizes são 31% mais produtivos, três vezes mais criativos e vendem 37% mais. No entanto, a especialista em governança corporativa Roberta Castro afirma que, durante o fim de ano, o estresse pode ser um pouco maior. Nesse sentido, é importante criar ações que façam com que os funcionários mantenham o equilíbrio e o bem-estar.

“Com as festas de fim de ano, recesso, férias escolares, entre outros afazeres, são tantas situações de estresse que antecipar-se e promover um ambiente profissional saudável transformarão os resultados e entregas dos funcionários”, explica.

Ainda segundo a especialista, “quando o foco se divide entre os interesses pessoais e profissionais, alimentado por uma cultura empresarial de equilíbrio quanto a bater metas e ao bem-estar emocional, todos os colaboradores tendem a se dedicar e trabalhar com mais ânimo e, consequentemente, com mais produtividade”.

Por isso, a seguir, Roberta Castro cita algumas dicas de como transformar o ambiente e aliviar o estresse do fim de ano. Confira!

Um bom líder é extremamente participativo, e não impositivo. Tente entender com seus funcionários o que está acontecendo e como pode ajudar. Não é porque você tem 10, 15, 20 funcionários que não pode “colocar a mão na massa”, sinalizando inclusão.

Essa é uma opção que vai facilitar o processo de comunicação dentro da sua empresa. A ideia é estimular a resolução de problemas ou conflitos a partir de ideias de colaboradores, fazendo com que eles se sintam parte integrante e colaborativa da empresa.

É uma forma de tornar humanas as relações de trabalho, valorizando o colaborador e dando um momento de respiro, por meio de atividades de lazeres identitárias à cultura empresarial.

Uma das primeiras regras para nutrir em seu colaborador é que ninguém faz nada sozinho. Portanto, estimule interações entre a equipe, visando engajar as pessoas e impulsionar um ambiente corporativo alinhado a princípios éticos, transparentes e eficientes.

Por Ana Beatriz

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!