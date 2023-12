Um alimento tradicional da época de Natal, o panetone, que consiste basicamente em uma espécie de pão doce, é conhecido por ter origem na Itália. E, apesar das controvérsias históricas sobre a sua nacionalidade, é tão saboroso que conquistou o paladar de pessoas de diversos países, inclusive do Brasil.

Aqui, ele é muito apreciado em sua versão original, com frutas cristalizadas, mas, por tratar-se de uma massa versátil, também adquiriu novos sabores e, atualmente, o que não falta são opções para serem servidas. Pensando nisso, selecionamos 3 receitas de panetone caseiro que você precisa experimentar. Confira!

Panetone de frutas

Ingredientes

3 ovos

4 colheres de manteiga

2 xícaras de chá de água morna

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de leite morno

10 g de fermento biológico

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de essência de panetone

300 g de farinha de trigo

Frutas cristalizadas e uva-passa a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a essência de panetone, a farinha de trigo, as uvas-passas e as frutas cristalizadas, e bata até ficar homogêneo. Adicione a essência de panetone e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque metade da farinha de trigo, disponha a mistura do liquidificador sobre ela e cubra com o restante da farinha de trigo, as frutas cristalizadas e as uvas-passas. Mexa para incorporar, distribua a massa em formas para panetone e deixe descansar por 40 minutos. Após, leve ao forno preaquecido a 200°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Panetone de pistache

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

100 g de pistaches sem casca, torrados e picados

10 g de fermento biológico seco

200 ml de leite morno

morno 100 g de açúcar

3 gemas de ovo

100 g de manteiga sem sal

1 colher de chá de essência de baunilha

Raspa de 1 limão

1 pitada de sal

Cobertura

50 g de pistaches sem casca e picados

Açúcar de confeiteiro a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento e o leite e misture bem. Adicione 1 colher de sopa de açúcar e mexa para incorporar. Deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e o restante do açúcar e misture.

Após, faça um buraco no centro da farinha e acrescente as gemas, a manteiga, a essência de baunilha e as raspas de limão. Despeje o leite sobre a mistura e mexa até obter uma massa homogênea. Junte os pistaches e misture para incorporar.

Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Em seguida, distribua a massa em formas para panetone e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Retire do forno, espere esfriar e polvilhe com os pistaches e o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Panetone de calabresa com queijo

Panetone de calabresa com queijo (Imagem: Leandro Santiago | Shutterstock)

Ingredientes

3 ovos

100 g de açúcar

120 g de margarina derretida

15 g de fermento biológico seco

250 ml de água morna

500 g de farinha de trigo

200 g de queijo parmesão ralado

300 g de calabresa cortada em cubos

cortada em cubos Sal, queijo parmesão ralado e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água e a margarina e misture bem. Adicione o sal, o açúcar e os ovos e mexa para incorporar. Acrescente a farinha de trigo e o fermento e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 40 minutos. Em seguida, coloque a calabresa e o queijo e mexa bem. Distribua a massa em formas para panetone e deixe descansar por mais 10 minutos. Por último, polvilhe com o queijo ralado e a salsinha e leve ao forno preaquecido a 170°C até dourar. Sirva em seguida.

