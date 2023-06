Startup de Curitiba realiza testes grátis para descobrir 5 tipos de câncer

A PreviNEO – startup curitibana que desenvolveu um algoritmo capaz de identificar risco de uma pessoa desenvolver alguns tipos de câncer está promovendo uma campanha até julho. A plataforma está liberada gratuitamente para qualquer pessoa acessar e descobrir se tem alguma predisposição para os cinco tipos de câncer mais comuns no Brasil (mama, próstata, cólon, colo de útero e pulmão), além de doenças mentais e cardíacas.

“Defendemos que a prevenção sempre será o melhor caminho para a longevidade de qualquer pessoa. Por isso idealizamos essa campanha, permitindo que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a própria saúde e consigam atuar precocemente se necessário”, destaca Hélio Rubens de Oliveira Filho, CEO e fundador da PreviNEO.

O procedimento é muito simples: basta acessar o link disponível nas redes sociais da PreviNEO no Instagram e no LinkedIn, fazer o cadastro e começar a preencher o questionário. A inteligência artificial do algoritmo direciona as perguntas de acordo com as respostas para chegar ao resultado final, que aponta se há algum risco para algum tipo de câncer, doença mental ou doença cardíaca, além do nível atual desse risco e quais seriam os próximos passos indicados para atuar preventivamente.

“Além disso, vamos disponibilizar também o nosso mais novo lançamento: o concierge digital, que amplia ainda mais a atenção da PreviNEO com a ação das pessoas depois que respondem o questionário e recebem o resultado final”, destaca Hélio.

A novidade é focada em promover um atendimento personalizado por e-mail e no WhatsApp, monitorando se a pessoa agendou uma consulta e/ou realizou os exames necessários. “Com isso, vamos conseguir ir além do simples apontamento do problema e acompanhar de fato a reação das pessoas após o resultado do teste”, afirma o CEO.

A plataforma estará disponível gratuitamente até o final de julho. Em agosto, a startup fará um levantamento de todas as respostas e desenvolverá um mapeamento dos resultados obtidos.

“Acreditamos que esses dados podem ser importantes para fomentar ações de entidade públicas e privadas para atuar de maneira preventiva e precoce contra o câncer, por isso vamos divulgá-los ao final da ação, mas sempre respeitando a confidencialidade das informações individuais de cada um que respondeu”, ressalta Hélio.

