Nos dias 16 e 17 de setembro, o Shopping Curitiba promove a campanha ‘De olhos nos olhinhos’. Uma equipe médica irá circular pelo local explicando e alertando as pessoas sobre o retinoblastoma – um tipo raro de câncer ocular. A ação, que tem o objetivo de ampliar a conscientização do público sobre a doença, é uma iniciativa do casal de jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin. Em 2021, a pequena Lua, filha deles, recebeu o diagnóstico de retinoblastoma.

A campanha ocorrerá simultaneamente em nove shoppings da ALLOS, mas o Shopping Curitiba é o único do Sul do Brasil a receber a iniciativa. “É uma honra poder contribuir com o tema e ajudar a espalhar informação de qualidade para que o diagnóstico precoce seja cada vez mais comum e para que se dê a devida importância à saúde ocular na infância”, comenta Bruna Habinoski, gerente de marketing do Shopping Curitiba.

Com um totem e uma câmera, a campanha vai lembrar que um flash pode ajudar a diagnosticar o câncer de olho infantil: o visitante pode tirar uma foto em frente ao totem e levá-la impressa com a mensagem da campanha. Em momentos do evento, personagens, como a Luna, vão aparecer para levar mais pessoas para o stand e atrair a atenção das crianças, que receberão brindes.

Vídeos informativos serão exibidos nos corredores dos mais de 60 shoppings da rede. Em um deles, Daiana e Tiago falam sobre como o diagnóstico precoce é importante para aumentar as chances de cura. Em outro, o foco é a explicação de como a foto com flash pode revelar a doença.

“Queremos que as famílias consigam chegar ao diagnóstico antes do que nós conseguimos, e por isso é fundamental divulgar informação e ficar de olho nos olhinhos”, afirma Tiago Leifert.

‘De Olho nos Olhinhos’ tem o apoio médico e científico das mais importantes entidades médicas do Brasil: Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho Federal de Medicina (CFM), Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Oncologia em Oftalmologia (SBOO), Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP), Departamento de Oftalmologia da UNIFESP, GRAACC, St. Jude Children’s Research Hospital, Aliança AMARTE, Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Oftalmologia (ABLAO) e Associação Acadêmica de Pediatria (AAP).

