Quer parar de fumar de graça? Saiba como obter o tratamento em Curitiba

Perto do Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado no Brasil na próxima terça-feira, em 29 de agosto (Lei nº 7.488/1986), a Prefeitura de Curitiba reforça o convite para que as pessoas zelem por sua saúde e parem de fumar com apoio das equipes do SUS Curitibano. O tratamento para deixar o vício do cigarro é gratuito e conta com grupos presenciais ou virtuais do Programa de Controle do Tabagismo.

“O hábito de fumar encurta a vida de homens e mulheres que podem desenvolver diversos tipos de câncer e graves problemas no sistema respiratório e cardiocirculatório”, alerta a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Para participar do Programa de Controle do Tabagismo da prefeitura de Curitiba, basta que o fumante dê o primeiro passo: procure por essa ajuda na sua unidade de saúde de referência ou ligue para a Central Saúde Já Curitiba, que atende pelo telefone (41) 3350-9000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, inclusive feriados; e aos sábados e domingos, das 8h às 20h.

A Secretaria municipal da Saúde (SMS) mantém ativos 45 grupos presenciais de apoio para parar de fumar, vinculados às Unidades de Saúde, e um grupo virtual, que pode ser acessado por meio do Saúde Já.

Exemplos

O vigilante aposentado Antonio Carlos Nillo, 65 anos, deixou o cigarro há quase quatro meses com ajuda do grupo de controle do tabagismo da Unidade de Saúde Clarice, no bairro Pinheirinho. Fumante por 40 anos, decidiu deixar o vício com receio dos problemas que o cigarro causa. Seu pai e irmão morreram em decorrência do câncer. Para ele, a maior dificuldade é tomar a decisão de parar.

“Eu vinha tentando parar de fumar sozinho e vi o aviso do grupo na unidade de saúde e estou seguindo o tratamento”, revelou animado com a mudança que sentiu na própria saúde. “Melhora bastante coisa na gente: disposição física, vontade de se alimentar porque a comida tem mais sabor. Fica tudo melhor”, disse Antonio, orgulhoso de não ter tido recaídas.

Grupo do Programa de Controle do Tabagismo da Unidade de Saúde Vila Clarice. Na imagem, Antônio Carlos Nillo. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Nas reuniões, além das pessoas que querem deixar o vício, participam profissionais da Unidade de Saúde, entre médicas, dentistas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, profissional de educação física, além de voluntários.

O grupo da US Vila Clarice se reúne no salão da igreja que fica a uma quadra de distância. Os participantes relatam em que fase estão, ouvem testemunhos de quem já deixou o vício, a equipe de saúde apresenta algumas práticas Integrativas para ajudar a lidar com a ansiedade, como a auriculoterapia, massagens e exercícios físicos, como alongamentos, além de oferecer amostras de uma alimentação saudável que ajudam a parar de fumar, como petiscos de frutas e legumes, água saborizada, entre outros.

Estratégias para parar de fumar

Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Controle do Tabagismo de Curitiba, Ana Paula Machado, é preciso planejamento para parar de fumar e de algumas estratégias para não recair no vício. “A decisão de deixar de ser fumante é individual e o processo também, mas é importante que a pessoa marque um dia D de parar”, aconselha Ana Paula.

Isso porque a redução gradual sem uma data de cessação pode manter o hábito do cigarro por mais tempo. “O programa de controle do tabagismo prevê insumos para ajudar nesse processo, como medicamentos ou adesivos de nicotina, porém o protagonista é a terapia em grupo (Terapia Cognitiva Comportamental)” destaca a coordenadora.

Dicas para ajudar a parar de fumar

Participe dos grupos de apoio para compartilhar as experiências positivas e descomplicar as fragilidades do processo.

Tome mais água (você pode saborizar a água com pedaços de gengibre, folhas de hortelã, rodelas de limão ou laranja pra que ela fique mais convidativa).

Faça exercícios de respiração (principalmente nos 5 minutos de fissura ou vontade de fumar).

Tenha algo mais saudável para levar à boca no lugar do cigarro (chicletes e balas sem açúcar, frutas, palitinhos de cenoura e coco, etc).

Cuide da Mente – faça meditação e resgate a fé em alguma coisa que te ajude a superar esse momento complexo, veja coisas positivas, foque a sua mente em outras coisas boas e divertidas.

Faça atividades físicas, caminhadas, bike, etc.

Escove os dentes quando sentir vontade de fumar, isso ajuda muito também (a sensação de boca limpa impede que coloque o cigarro na boca).

