Pés gelados do frio ou problema de má circulação? Saiba os sinais

Andar de meias pela casa o dia todo, calça de pijamas, chá ou café sempre quentes. Um cenário aconchegante, exceto por uma sensação: pés gelados. Para algumas pessoas, temperaturas mais baixas, ou até mesmo amenas, podem representar um desconforto maior, principalmente nas extremidades do corpo. Esses sintomas são comuns durante os períodos mais frios, sobretudo ao longo do inverno. No entanto, quando nem o aquecimento com meias, luvas e cobertores funciona, é preciso ficar atento.

Primeiro, é necessário compreender o que ocorre com o corpo durante os climas mais frios. No geral, os vasos sanguíneos ficam mais estreitos, em uma reação que faz parte da própria defesa natural do organismo.

“A vasoconstrição, uma diminuição do diâmetro da parede do vaso, é a primeira reação da nossa circulação devido às temperaturas frias, para exatamente diminuir a perda de calor corporal para mantermos a nossa temperatura basal”, explica a médica Allana Tobita, cirurgiã vascular membro da SBACV (Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia vascular).

Gelados mesmo sem frio

Conforme a SBAVC, existem casos em que as pessoas podem apresentar a sensação das extremidades geladas, mesmo em situações de clima ameno ou quente. Isso pode ocorrer devido a pouca ingestão de água ou em pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, tabagistas, entre outros. O período mais frio também aumenta o risco do agravamento de doenças vasculares.

“Em situações de doenças vasculares, essa vasoconstrição pode ser um fator de gatilho para manifestações de vasculites, mudança de coloração do membro, dormência nas polpas digitais e até obstrução ou entupimento vascular, por conta dessa diminuição de fluxo sanguíneo. Por isso, essa época é um momento de maior índice de infartos e eventos cardiovasculares, exatamente por essa redução do diâmetro da parede vascular, ocasionando uma menor oferta de fluxo sanguíneo”, detalha a médica Allana.

Confira cinco sinais para ficar atento

Existem alguns sinais comuns que devemos ficar atentos em relação ao frio persistente nas extremidades do corpo:

Mãos: podem mudar de coloração durante o frio de forma temporária e transitória, de forma fisiológica, mas devem retornar ao normal após aquecidas. Mãos frias permanentemente podem gerar lesão vascular, como obstrução, entupimento de microvasos e causar danos na pele, muscular ou nervoso.

Não é normal: quando alteram a coloração da pele de forma persistente, ficando escurecidas, arroxeadas ou pálidas.

Sensibilidade: a alteração de cor na pele pode ser associada ou não a perda de sensibilidade, ou até aparecimento de dor local, com diminuição da mobilidade.

Pacientes: se a pessoa possui alguma doença vascular diagnosticada, ela deve ficar atenta a sintomas como dores repentinas em uma das pernas, aparecimento de inchaço, peso, cansaço nos membros inferiores, presença de hematomas, escurecimento da pele, dor ao caminhar, perda de sensibilidade do membro, câimbras, queimação nas pernas ou planta dos pés e até perda de pelos nos membros.

Importante: quando os sintomas não passam com o aquecimento tradicional, por meio de luvas, cobertores, meias ou aquecedores, é aconselhável consultar um médico.

Como evitar problemas de circulação

São diversos fatores que contribuem para a saúde dos vasos sanguíneos, além do acompanhamento médico periódico. Alguns hábitos podem trazer benefícios, como:

Prática de exercícios físicos: essa é uma atividade recomendada na prevenção de diversas doenças. O fortalecimento dos músculos propicia a melhora do sistema circulatório e a queima de gordura, essenciais para a melhor fluidez e oxigenação do sangue. Além disso, diminui a retenção de líquidos.

Hidratação: beber água ajuda a eliminar toxinas do corpo, diminui a viscosidade do sangue e melhora a circulação. Este hábito contribui também para a saúde dos rins e diminuição do risco de cálculos renais.

Alimentação saudável: comidas leves, como baixos teores de gordura, ricas em fibras e baixo teor de açúcar evitam os processos que entopem os vasos.

Uso de meias de compressão

Uma alternativa para quem deseja buscar conforto nas pernas é o uso das meias de compressão. Esses itens são utilizados no tratamento de inchaço, problemas de circulação, fadiga e conseguem aliviar sintomas causados pelo frio.

Existem diversos tipos, que podem ser usados diariamente e modelos que são recomendados conforme avaliação médica. As meias de compressão também colaboram para a circulação saudável em diferentes situações do cotidiano, auxiliando na prevenção de doenças venosas, diminuindo a sensação de cansaço muscular e aumentando o conforto dos usuários.

