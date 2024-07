Mitos e verdades sobre a queda de cabelo: especialista tira dúvidas

Os cabelos são uma parte muito importante da autoestima tanto de homens quanto mulheres, formando a identidade e a personalidade de cada um. Mas, quando se apresentam os primeiros sinais de queda dos fios, surgem preocupações em relação a saúde e o impacto emocional que isso pode causar.

Paula Colpas, dermatologista e consultora de TheraSkin, conta que a perda diária de fios é normal. “Uma queda considerada natural dos cabelos está em torno de 100 a 120 fios por dia, correspondendo a cerca de 10% do total capilar, sendo uma queda quase que imperceptível no dia a dia. Se há um volume de queda maior do que isso, deve-se ligar o alerta”, indica.

A queda de cabelo pode ser desencadeada por diversos fatores, incluindo genéticos, hormonais, nutricionais, e até mesmo estresse. A seguir, Paula Colpas lista os mitos e verdades sobre o tema.

Lavar o cabelo todos os dias faz mal

MITO. O cabelo deve ser lavado todos os dias ou pelo menos a cada dois dias, dependendo do tipo de cabelo da pessoa, por exemplo, se há uma condição de oleosidade, é importante manter sempre limpo para evitar que o sebo bloqueie o folículo capilar, impedindo o crescimento.

Estresse pode causar queda de cabelo

VERDADE. Ao passar por períodos de estresse, o corpo libera cortisol, e, em excesso, este hormônio altera os folículos capilares, fazendo-os chegar a fase telógena do ciclo capilar, que é a queda.

Usar chapéus ou bonés contribui para queda de cabelo

MITO. Não há comprovação científica que relacione o uso de chapéus à queda de cabelo, mas o uso frequente pode causar aumento da oleosidade do couro cabeludo, afetando os folículos.

Comer mal pode fazer o cabelo cair mais

VERDADE. Uma má alimentação com uma dieta pobre em nutrientes, como vitaminas e minerais, principalmente ferro e zinco, faz com que os fios tenham pouca circulação de sangue, ficando fracos e quebradiços, causando queda.

Usar secador ou chapinha causa queda de cabelo

MITO. O uso em si da chapinha e do secador não causam a queda de cabelo, mas sim, o seu mau uso. Em excesso, ou então o uso do secador muito próximo aos fios, muitas vezes puxando-os, pode irritar e até causar queimaduras no couro cabeludo, enfraquecendo os cabelos. É recomendado usar o jato frio do secador, e diminuir o uso da chapinha.

Alterações hormonais interferem na queda de cabelo

VERDADE. Seja por condições da tireoide, como hiper ou hipotireoidismo, introdução ou interrupção do uso de anticoncepcionais hormonais, durante a gravidez, pós-parto ou menopausa, as alterações hormonais podem levar os fios à fase telógena do ciclo capilar, causando queda.

Por fim, a dermatologista reitera a importância do autocuidado para prevenir a queda de cabelo: “Priorizar ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos e ter momentos de descanso e lazer contribuem para a diminuição do estresse, colaborando não só para a prevenir a queda de cabelo, como também para uma melhor qualidade de vida”.

Ao notar os primeiros sinais de queda, é essencial procurar ajuda especializada para identificar a causa exata e iniciar o tratamento adequado. Dermatologistas e tricologistas são os profissionais mais indicados para avaliar e tratar problemas capilares.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!