Metanol em bebidas alcoólicas: como identificar e evitar intoxicação

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) reforça a importância de atenção redobrada na hora de comprar bebidas alcoólicas, após a confirmação de mortes em São Paulo ligadas ao consumo de bebidas adulteradas com metanol, uma substância altamente tóxica que pode causar cegueira permanente ou até levar à morte.

No Paraná, não há registro de casos semelhantes neste ano, mas o alerta serve de orientação: a melhor forma de se proteger é escolher com cuidado onde e o que comprar.

O aviso também acontece depois que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou que é possível que essa rede de distribuição da substância atue também em outros estados, além de São Paulo. A Polícia Federal investiga a situação.

Dicas para garantir bebidas mais seguras

Compre apenas em locais confiáveis , que tenham licença sanitária e boas condições de higiene.

, que tenham licença sanitária e boas condições de higiene. Exija sempre a nota fiscal , garantindo a procedência e rastreabilidade.

, garantindo a procedência e rastreabilidade. Prefira embalagens lacradas e dentro do prazo de validade.

e dentro do prazo de validade. Confira o rótulo e o selo fiscal : desconfie de erros de impressão, borrões ou lacres mal feitos.

: desconfie de erros de impressão, borrões ou lacres mal feitos. Olho vivo em preços muito baixos : valores fora da média podem indicar produto falsificado.

: valores fora da média podem indicar produto falsificado. Em destilados, verifique a presença do selo do IPI próximo à tampa — se estiver ausente, é sinal de alerta.

próximo à tampa — se estiver ausente, é sinal de alerta. Observe a bebida: impurezas, partículas ou aspecto estranho podem indicar adulteração.

O que fazer em caso de suspeita de contaminação

Se após consumir uma bebida surgirem sintomas como tontura, dor abdominal, náusea, visão turva ou confusão mental, a recomendação é procurar imediatamente um serviço de saúde. O Paraná conta com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATOx), que orienta profissionais e a população em casos de intoxicação.

📞 Telefones do CIATOx:

Curitiba e região: 0800 0410 148

Londrina: (43) 3371-2244

Maringá: (44) 3011-9127

Cascavel: (45) 3321-5261

O que é metanol?

O metanol é um álcool industrial sem cheiro ou gosto que o diferencie do etílico (presente nas bebidas convencionais), o que torna impossível identificá-lo a olho nu. Por isso, a prevenção na compra é o caminho mais seguro para proteger a saúde.