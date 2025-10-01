Metanol em bebidas alcoólicas: como identificar e evitar intoxicação

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) reforça a importância de atenção redobrada na hora de comprar bebidas alcoólicas, após a confirmação de mortes em São Paulo ligadas ao consumo de bebidas adulteradas com metanol, uma substância altamente tóxica que pode causar cegueira permanente ou até levar à morte.
No Paraná, não há registro de casos semelhantes neste ano, mas o alerta serve de orientação: a melhor forma de se proteger é escolher com cuidado onde e o que comprar.
O aviso também acontece depois que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou que é possível que essa rede de distribuição da substância atue também em outros estados, além de São Paulo. A Polícia Federal investiga a situação.
Dicas para garantir bebidas mais seguras
- Compre apenas em locais confiáveis, que tenham licença sanitária e boas condições de higiene.
- Exija sempre a nota fiscal, garantindo a procedência e rastreabilidade.
- Prefira embalagens lacradas e dentro do prazo de validade.
- Confira o rótulo e o selo fiscal: desconfie de erros de impressão, borrões ou lacres mal feitos.
- Olho vivo em preços muito baixos: valores fora da média podem indicar produto falsificado.
- Em destilados, verifique a presença do selo do IPI próximo à tampa — se estiver ausente, é sinal de alerta.
- Observe a bebida: impurezas, partículas ou aspecto estranho podem indicar adulteração.
O que fazer em caso de suspeita de contaminação
Se após consumir uma bebida surgirem sintomas como tontura, dor abdominal, náusea, visão turva ou confusão mental, a recomendação é procurar imediatamente um serviço de saúde. O Paraná conta com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATOx), que orienta profissionais e a população em casos de intoxicação.
📞 Telefones do CIATOx:
- Curitiba e região: 0800 0410 148
- Londrina: (43) 3371-2244
- Maringá: (44) 3011-9127
- Cascavel: (45) 3321-5261
O que é metanol?
O metanol é um álcool industrial sem cheiro ou gosto que o diferencie do etílico (presente nas bebidas convencionais), o que torna impossível identificá-lo a olho nu. Por isso, a prevenção na compra é o caminho mais seguro para proteger a saúde.