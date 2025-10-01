Engenheira burla sistema e desmata 300 mil m² de área protegida no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A engenheira Elisa Caroline Soares foi presa em Curitiba durante uma operação que investiga casos de fraudes em licenciamentos ambientais no Paraná. A ação ocorreu nesta quarta-feira (1°).

Segundo a Polícia Civil do Paraná, a investigação teve início após auditorias internas e denúncias feitas pelo Instituto Água e Terra (IAT). Segundo a diretora de Licenciamento e Outorga do IAT, Ivonete Coelho da Silva Chaves, a engenheira apresentavam laudos falsos e documentos de pessoas falecidas para tirar proveito.

Conforme explica Ivonete, nos pedidos, ela indicava que faria uma obra de paisagismo para conseguir a dispensa do licenciamento. Segundo o delegado do caso, Guilherme Dias, a investigada conseguia a liberação e construía condomínios em áreas de proteção ambiental.

De acordo com o delegado, os licenciamentos fraudados possibilitaram o transporte e descarte ilegal de resíduos e o desmatamento de áreas superiores a 300 mil metros quadrados. “Também foram identificados empreendimentos em reservas hídricas que colocariam em risco nascentes e o abastecimento de água da região de Curitiba”, explica.

A partir da notificação sobre as fraudes, a PCPR identificou mais de 230 licenciamentos ambientais obtidos de forma irregular nos últimos cinco anos. Conforme a corporação, a estimativa é de que a engenheira tenha lucrado cerca de R$ 2 milhões com as fraudes do esquema.

Além da prisão dela, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Segundo o delegado, ela deve responder pelos crimes crimes de falsificação de documento público, inserção de dados falsos em sistema de informação, desmatamento da Mata Atlântica e fraude em licenciamento ambiental.

Além da engenheira, os proprietários das áreas ficam obrigados a restaurar todos os danos, segundo o IAT.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Elisa, mas até a publicação não teve retorno.