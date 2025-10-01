Atenção!

Erosão causa interdição de estação-tubo de Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 01/10/25 15h19
Estação-tubo interditada na Winston Churchil. Foto: Hully Paiva/SECOM

A Urbanização de Curitiba optou por interditar, na noite desta terça-feira (30/9), a estação-tubo José Clementino Bettega – sentido Centro, localizada na Avenida Winston Churchill, no bairro Capão Raso. A decisão foi tomada em função do aumento da erosão verificada no pavimento da avenida, onde a Prefeitura vem trabalhando em caráter emergencial para reconstruir uma caixa de ligação de grande porte da rede de microdenagem. 

Para a execução dos trabalhos, o bloqueio, inicialmente previsto para durar quatro dias, precisará ser estendido por 30 dias, segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). Em uma primeira avaliação, realizada na semana passada, não foi detectado risco para a estrutura da estação-tubo. 

+ Leia mais: Estrutura de obra cai e trabalhadores ficam feridos na Grande Curitiba

No entanto, depois de uma nova avaliação conjunta da Urbs com a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras Públicas, em função da chuva dos últimos dias, a estação-tubo foi desativada temporariamente por precaução e segurança.

Os passageiros deverão utilizar, como alternativa, as estações-tubo Pedro Gusso e Santa Regina. As linhas que atendem a estação são:

  • 502 – Circular Sul, sentido horário;
  • 603 – Pinheirinho/Rui Barbosa, sentido Praça Rui Barbosa;
  • X11 – Sítio Cercado/Capão Raso, sentido Terminal Capão Raso. 

Uma nova avaliação será realizada nesta quarta-feira (1/10). A estação-tubo sentido bairro (sul) continua operando normalmente.  

