Vem mais chuva e calor para o Paraná em outubro: veja a previsão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Enquanto o Oeste e Sudoeste paranaenses vão receber os maiores volumes de chuva em outubro, as regiões Norte e Noroeste seguem com previsão de pouca precipitação. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), tanto os valores acumulados de chuva quanto as temperaturas durante o mês devem ficar próximos da média histórica em 2025.

Nas duas primeiras semanas do mês, duas frentes frias devem cruzar o Paraná. “Esses eventos tem capacidade de causar tempestades mais intensas, com maior atividade de chuva e tempo severo esperados para o Oeste, Noroeste, Sudoeste e Sul paranaenses. Nas regiões Norte, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, a atividade de chuva desses eventos será menor”, afirma Marco Jusevicius, coordenador de operações do Simepar.

+ Leia mais Morre homem baleado em bar de Curitiba por policial civil de folga

Nos intervalos entre uma frente fria e outra, o tempo fica mais estável, com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Nas regiões Norte, Noroeste e Oeste, os termômetros podem ultrapassar os 34°C, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar bem baixa durante as tardes, variando entre 25% e 50%.

“Não há expectativa, até este momento, de massas de ar frias que derrubem as temperaturas no Paraná como observado em determinados eventos neste inverno. Apenas após as passagens das frentes pelo estado, uma oscilação das temperaturas nas áreas Sul e Leste paranaenses é esperada”, explica Marco.

Para a segunda quinzena de outubro, a previsão indica predomínio de sol e temperaturas mais elevadas, condições que podem favorecer pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde. Existe também a possibilidade de ondas de calor nas regiões Norte e Noroeste, com temperaturas elevadas por períodos mais longos.

Mais chuva

Outubro é historicamente um mês bastante chuvoso, seguindo a tendência de setembro. A região com menor média de precipitação (entre 100 mm e 125 mm) fica entre a Região Metropolitana de Curitiba e Jaguariaíva. Já a área de divisa com São Paulo, passando por Londrina até a divisa com Santa Catarina, apresenta média de 125 mm a 150 mm.

O Litoral paranaense, o Noroeste e uma faixa próxima a Cândido de Abreu registram médias entre 150 mm e 175 mm. Cidades como Palmas, General Carneiro, Guarapuava e áreas próximas a Marechal Cândido Rondon apresentam médias um pouco superiores, entre 175 mm e 200 mm.

As regiões que mais recebem chuvas em outubro são o Oeste e o Sudoeste. Foz do Iguaçu, Medianeira e Francisco Beltrão têm médias entre 225 mm e 250 mm no mês. Já Cascavel, Santa Helena e Candói, por exemplo, registram volumes médios entre 200 mm e 225 mm.

Com relação às temperaturas, o extremo Norte, extremo Oeste e todo o Noroeste têm média histórica entre 22°C e 24°C em outubro. Cidades como Toledo, Cascavel, Cândido de Abreu, Maringá e todo o Litoral paranaense registram médias entre 20°C e 22°C.

Telêmaco Borba, Francisco Beltrão e Carambeí apresentam temperaturas médias entre 18°C e 20°C. O Centro-Sul, parte dos Campos Gerais e da Região Metropolitana de Curitiba têm médias entre 16°C e 18°C. Curitiba, Palmas e General Carneiro são as cidades com as temperaturas médias mais baixas do estado em outubro: entre 14°C e 16°C.

As temperaturas máximas de outubro, geralmente registradas à tarde, ultrapassam os 30°C principalmente nas cidades que fazem divisa com o Mato Grosso do Sul. Nestas regiões, as mais quentes do estado no mês, as mínimas ficam entre 18°C e 20°C, normalmente registradas ao amanhecer. Já entre Palmas e o sul da Região Metropolitana de Curitiba, áreas historicamente mais frias em outubro, as máximas chegam a valores entre 22°C e 24°C, enquanto as mínimas variam entre 12°C e 14°C.