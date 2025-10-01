Morre homem baleado em bar de Curitiba por policial civil de folga

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O homem baleado por um policial civil de folga no BarBaran, em Curitiba, morreu na manhã desta quarta-feira (1º/10). Antônio Carlos Antunes, de 51 anos, estava acompanhado da família quando se envolveu em uma briga na noite de sexta-feira (26/09). Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a confusão teria começado por motivo banal: um copo deixado em cima da pia do banheiro do estabelecimento.

Desde o episódio, Antônio estava internado em estado grave no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Ele foi atingido por um único disparo efetuado pelo policial e morreu na madrugada desta quarta-feira. A informação da morte foi confirmada por familiares.

No sábado (27/09), a defesa da família, representada pelo advogado Elias Mattar Assad, informou à Tribuna que Antônio havia passado por uma cirurgia e aguardava melhora para ser submetido a um novo procedimento. O quadro clínico, no entanto, não evoluiu positivamente.

Nas redes sociais, a filha de Antônio, Júlia Antunes Reppold Marinho, que presenciou a briga no bar, fez uma homenagem ao pai nas redes sociais.

“Não vai ser fácil viver sem você. A saudade já está imensa, e o coração apertado. Mas eu sei que Deus quer os bons ao lado dele, e você foi um dos melhores. Prometo continuar lutando por nós, pela nossa família, e pelo seu neto… seu filho, como você gostava de dizer com tanto orgulho”, escreveu.

O corpo de Antônio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML) e, após liberação, a família pretende realizar o velório e sepultamento na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul.

Caso é investigado

O policial que realizou o disparo foi ouvido na madrugada da confusão e liberado logo em seguida. Segundo a PCPR, o caso foi registrado como legítima defesa. A defesa do agente, conduzida pelo advogado Heitor Bender, sustenta que o disparo foi feito para conter uma situação de violência que havia escalado. Já a defesa da família de Antônio contesta essa versão.

Em nota, a defesa de Antônio informou que com o advento do falecimento da vítima, “o caso deverá prosseguir como homicídio – tendo como autor o policial civil do Paraná”, diz a nota.

