Homem é baleado por policial de folga no Barbaran, em Curitiba

Um homem foi baleado dentro do BarBaran, tradicional bar localizado na Alameda Augusto Stellfeld, no Centro de Curitiba, na noite desta sexta-feira (22). Os disparos aconteceram após uma briga que teria começado no banheiro do estabelecimento. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital.

Com os disparos, o local foi rapidamente evacuado. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR). A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso.

O proprietário do bar, Igor Baran, lamentou profundamente o episódio. “É um espaço para todos se divertirem, nunca temos brigas, tanto que nem trabalhamos com seguranças. É um lugar familiar e, infelizmente, pela responsabilidade de um, tivemos que fechar a casa. É profundamente triste”, disse.

O presidente da Associação de Bares, Restaurantes e Casas Noturnas (Abrabar), Fábio Aguayo, se manifestou sobre o ocorrido e informou que os disparos foram efetuados por um policial civil que estava de folga. Para ele, a gravidade do episódio reforça a necessidade de responsabilidade no uso de armas. “É inadmissível que pessoas que têm responsabilidade e armas de fogo não tenham consciência que isso possa acarretar situações sérias e graves”, afirmou.

Em nota publicada nas redes sociais, a administração do Barbaran informou que colabora com as investigações e já entregou às autoridades as imagens registradas pelas câmeras de segurança.

“Reafirmamos nosso compromisso com a segurança de clientes e funcionários. Pedimos sinceras desculpas a todos que presenciaram esta situação traumática. Nosso estabelecimento sempre se orgulhou de proporcionar um ambiente acolhedor e familiar, e este incidente não representa os valores que defendemos”, conclui a nota.