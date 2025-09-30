Ex-vereador de Matinhos é denunciado por matar casal ao dirigir embriagado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ex-vereador de Matinhos Milton dos Santos, também conhecido como Miltinho Ribeiro, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por atropelar e matar um casal de ciclistas enquanto dirigia embriagado em Paranaguá, no Litoral.

O caso aconteceu no mês de agosto. Segundo o MP, o motorista, de 50 anos, dirigia embriagado e em alta velocidade pela PR-407 quando perdeu o controle do carro. Após capotar várias vezes, o veículo atingiu um casal de ciclistas que pedalava no acostamento.

Ambos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas pessoas que estavam no carro se feriram, mas sobreviveram.

Conforme o MP, o réu teria fugido sem prestar socorro, se apresentando à autoridade policial três dias depois. Milton está preso preventivamente desde o dia 10 de setembro.

Para o MP, o réu deve responder por duplo homicídio qualificado, por causar perigo comum e pelo uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, duas tentativas de homicídio qualificado, com as mesmas qualificadoras, no caso dos passageiros feridos, e também omissão de socorro.

A Tribuna do Paraná tenta contato com a defesa do ex-vereador.