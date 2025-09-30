Apreensão de anabolizantes e remédios para emagrecimento dispara no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Até setembro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou aumento de 138% nas apreensões de medicamentos importados ilegalmente ou falsificados no Paraná. Em nove meses, mais de 32 mil medicamentos ilegais foram apreendidos. Ao longo do ano todo de 2024, foram um pouco mais de 26 mil apreensões.

Conforme a corporação, a maioria dos medicamentos apreendidos são substâncias utilizadas para favorecer o emagrecimento ou anabolizantes, transportados sem as condições adequadas de conservação.

A PRF destaca que alguns remédios exigem refrigeração com pequena margem de variação de temperatura. Entretanto, os medicamentos apreendidos são encontrados em condições totalmente inadequadas, como em caixas com gelo, escondidos dentro de equipamentos eletrônicos ou até mesmo na lataria de veículos, onde a temperatura é alta.

Medicamentos sem registro podem levar até quinze anos de prisão

O transporte e a comercialização de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), adulterados, falsificados ou sem comprovação de origem configuram crime. A pena prevista é de dez a quinze anos de reclusão, além de multa.

Mesmo pequenas quantidades transportadas de forma irregular é crime, pois cada unidade pode causar danos graves aos consumidores e sobrecarregar o sistema público de saúde.