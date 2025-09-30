Suspeito de executar ex-delegado de SP morre em confronto na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após uma operação conjunta realizada na manhã desta terça-feira (30/09), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) localizaram Umberto Alberto Gomes, um dos suspeitos de participar da execução do ex-delegado-geral da PCSP, Ruy Ferraz Fontes, ocorrida em 15 de setembro.

O foragido estava escondido em um apartamento de um condomínio residencial em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Segundo as investigações, ele estava escondido no Paraná desde o dia 25 de setembro.

“Realizamos diligências ininterruptas para localizar o indivíduo assim que recebemos as primeiras informações. Descobrimos que ele estava se escondendo em um apartamento localizado em um condomínio residencial e nos preparamos para cumprir o mandado de prisão de forma técnica e precisa”, descreve o delegado da PCPR Thiago Teixeira.

De acordo com a PCPR, durante a abordagem policial, o suspeito efetuou disparos contra a equipe e morreu em confronto. Ele estava sozinho no momento da operação e portava uma arma de fogo calibre 9mm. Nenhum policial ficou ferido na ação.

A investigação sobre a execução do ex-delegado-geral continua sob responsabilidade da Polícia Civil de São Paulo.