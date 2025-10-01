Barbaran decreta luto após morte de cliente baleado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O bar BarBaran decretou luto e afirmou que não vai abrir nesta quarta-feira (1°) após o homem baleado por um policial civil de folga no banheiro do estabelecimento morrer nesta manhã. O anúncio foi feito pelas redes sociais.

Segundo a publicação, a decisão foi tomada em respeito a memória do cliente e amigo Antônio Carlos Antunes, de 51 anos, apelidado de Toninho. O homem estava acompanhado da família quando se envolveu em uma briga na noite de sexta-feira (26/09). Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a confusão teria começado por motivo banal: um copo deixado em cima da pia do banheiro do estabelecimento.

De acordo com o bar, o atendimento nesta quarta será realizado apenas por delivery. O estabelecimento retomará o atendimento na quinta-feira (02).

Relembre o ocorrido

A discussão aconteceu na noite de sexta-feira (26/09) no banheiro do bar. Desde o episódio, Antônio estava internado em estado grave no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Ele foi atingido por um único disparo efetuado pelo policial e morreu na madrugada desta quarta-feira.

No sábado (27/09), a defesa da família, representada pelo advogado Elias Mattar Assad, informou à Tribuna que Antônio havia passado por uma cirurgia e aguardava melhora para ser submetido a um novo procedimento. O quadro clínico, no entanto, não evoluiu positivamente.

O policial que realizou o disparo foi ouvido na madrugada da confusão e liberado logo em seguida. Segundo a PCPR, o caso foi registrado como legítima defesa. A defesa do agente, conduzida pelo advogado Heitor Bender, sustenta que o disparo foi feito para conter uma situação de violência que havia escalado. Já a defesa da família de Antônio contesta essa versão.

Em nota, a defesa de Antônio informou que com o advento do falecimento da vítima, “o caso deverá prosseguir como homicídio – tendo como autor o policial civil do Paraná”, diz a nota.