Com a proposta de esclarecer as formas de prevenção, sintomas e diagnóstico da Doença de Parkinson, o Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba) promove um evento, no dia 6 de abril (sábado), em celebração ao Mês de Conscientização do Parkinson. O evento será realizado na sede do hospital, no bairro do Campo Comprido, aberto a participação da comunidade.

A programação de palestras é voltada para tirar dúvidas de pacientes, cuidadores e familiares e será conduzida pela equipe especializada no tratamento do Parkinson. Além de abordar temas como os aspectos psicológicos e cognitivos na doença, haverá uma aula e dinâmica com fisioterapeutas, evidenciando a importância do exercício físico na melhora dos sintomas motores.

A Doença de Parkinson é a segunda patologia neurológica degenerativa mais frequente no mundo. No Brasil, estima-se que a doença acometa cerca de 200 mil pessoas. Com uma taxa de incidência de 1,5% da população acima de 65 anos, também já é considerada a ocorrência do Parkinson a partir do 50 anos, além de existir o Parkinson precoce, que se apresenta em pessoas abaixo dos 40 anos – mas são casos raros.

A neurologista do INC e organizadora do evento, Dra Marcela Ferreira Cordellini, reforça a importância do hospital oferecer oportunidades como esta para esclarecer dúvidas sobre a doença diretamente com a equipe multidisciplinar e os benefícios das terapias.

“Diversos estudos comprovam que os exercícios físicos podem até modificar algumas conexões cerebrais em circuitos motores e cognitivos sugerindo estimular a neuroplasticidade, tornando-a mais duradoura. A manutenção dos exercícios físicos, pelo menos cinco vezes na semana, junto com a reabilitação, é fundamental para melhorar a função motora e pode vir a desacelerar a progressão da doença”, informa.

O evento do Dia Mundial do Parkinson será no Hospital INC, a partir das 9h, na Rua Jeremias Maciel Perretto, 300.

Programação

9h: Esclarecimentos sobre a Doença de Parkinson – Dra. Marcela Cordellini

9h40: Aspectos emocionais e cognitivos da doença de Parkinson – Psicóloga Mariana Arent

10h20: Intervalo/coffee break

10h40 – 11h20: O papel da fonoaudiologia na doença de Parkinson – Fonoaudióloga Fernanda Sividal

11h20 – 12h20: A fisioterapia na doença de Parkinson: esclarecimentos e dinâmica com familiares e pacientes – Fisioterapeutas Gabriela Fóz e Eduarda Campanini

12h20: Encerramento

