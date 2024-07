Estudo alerta para riscos de disfunção erétil com uso do Ozempic

Com o aumento da popularidade do medicamento Ozempic, da Novo Nordisk, para o controle do diabetes tipo 2 e perda de peso, um novo estudo publicado no International Journal of Impotence Research (IJIR) traz à tona preocupações significativas quanto aos potenciais riscos à saúde dos homens.

A pesquisa revela que o uso de Ozempic pode ocasionar a redução dos níveis de testosterona no corpo masculino, resultando em possíveis efeitos adversos, como perda da libido e disfunção erétil.

+ Dia dos Avós: escolha uma frase e mande para os seus “velhinhos”

O medicamento Ozempic, reconhecido por sua eficácia no emagrecimento, tem sido cada vez mais utilizado para fins estéticos, embora sua indicação principal seja para o tratamento do diabetes tipo 2 e obesidade. De acordo com o estudo, a semaglutida, ingrediente ativo do Ozempic, aprovado pela Anvisa para o tratamento da obesidade, tem sido associada a um impacto negativo na regulação dos níveis de testosterona nos homens.

Profissionais de saúde alertam que o uso indiscriminado do Ozempic sem a devida supervisão médica pode acarretar sérias consequências à saúde masculina. Dr. Tiago Mierzwa, urologista e andrologista que é especialista em saúde sexual masculina, enfatiza a importância de compreender os perigos associados ao uso sem acompanhamento médico e inadequado do medicamento, especialmente para homens saudáveis que buscam seus benefícios estéticos sem atendimento médico adequada.

“O Ozempic, quando usado sem critério e fora das indicações médicas apropriadas, pode expor os homens a problemas graves, como a perda da libido e o desenvolvimento de disfunção erétil. É fundamental compreender que mesmo pessoas saudáveis podem enfrentar complicações ao recorrer a medicamentos de forma indiscriminada, especialmente quando não há uma necessidade clínica específica”, alerta Dr. Tiago Mierzwa.

Além dos possíveis efeitos sobre a libido e a função erétil, o estudo ressalta os riscos associados ao uso de Ozempic em homens não diabéticos e obesos, abordando a preocupação em torno da diminuição dos níveis de testosterona como fator desencadeador de complicações sexuais.

Preferido dos turistas, risoto de pinhão é destaque na tradicional Rua 24 horas

“Tanto nós da comunidade médica quanto a população em geral deve ser lembrada da importância da buscar orientação profissional qualificada antes de iniciar qualquer tratamento com Ozempic, assim como qualquer medicamento da moda, e a aderir estritamente às diretrizes médicas para seu uso apropriado, visando a prevenção de potenciais efeitos adversos à saúde”, finaliza.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!