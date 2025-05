Curitiba disponibiliza vacina contra a dengue em bairros com mais casos da doença

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba começará a aplicar a vacina contra a dengue a partir da próxima segunda-feira (19). De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o imunizante será destinado para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, conforme orienta o Ministério da Saúde sobre o público-alvo. Essa será a primeira vez que o SUS de Curitiba recebe a vacina contra a dengue.

Devido ao número de doses recebidas, o imunizante estará disponível em 67 unidades de saúde da capital paranaense. Essas unidades ficam em áreas que registraram o maior número de casos de dengue em 2025. Confira a lista dos locais que terão vacina contra a dengue.

A secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, informou que Curitiba tem cerca de 101 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Nesta primeira etapa, porém, o município recebeu apenas 20.390 doses.

“Dessa forma, em vez de pulverizar a vacinação por toda a cidade, decidimos priorizar inicialmente as regiões mais vulneráveis à doença, facilitando o acesso dessa população que mais precisa”, explicou a secretária.

As vacinas serão aplicadas até o fim dos estoques. Na sequência, com o recebimento de novas doses, a vacinação poderá ser disponibilizada para o mesmo público nas demais unidades de saúde do município.

Esta é a primeira vez que o SUS de Curitiba recebe a vacina contra a dengue – o imunizante é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.

A ampliação da oferta de vacinas pelo Ministério da Saúde está alinhada à estratégia do governo federal de intensificar as ações de enfrentamento da doença. Entre as cidades priorizadas nesta fase está a capital paranaense, por ser populosa.

Qual é a vacina contra a dengue

O imunizante fornecido é o Qdenga, do laboratório Takeda. Trata-se de uma vacina tetravalente, com vírus vivo atenuado. Estudos demonstram eficácia de cerca de 80% contra a doença, incluindo hospitalizações e casos graves.

São indicadas duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacina é recomendada independentemente de o paciente já ter tido ou não dengue anteriormente.

“Embora agora seja um período de menor incidência de dengue, a proteção conferida pela vacina valerá para o fim do ano, época mais quente e de maior circulação do vírus”, destaca Tatiane.

Prevenção contra a dengue

Mesmo com o início da vacinação contra a dengue, o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira, alerta que os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, como manter os quintais limpos e livres de água parada, devem continuar.