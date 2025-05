Operação revela extensa rede de irregularidades no setor agro do PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação de fiscalização realizada na região Sul do Paraná resultou na apreensão de mais de R$ 2,6 milhões em mercadorias com irregularidades fiscais. A ação, que ocorreu entre os dias 12 e 16, envolveu a Receita Estadual do Paraná, a Agência de Defesa Agropecuária (Adapar) e a Polícia Militar.

A operação abrangeu 12 municípios, incluindo União da Vitória, Bituruna e Laranjeiras do Sul. Ao todo, foram lavrados 79 autos, somando R$ 619,7 mil em multas e impostos devidos.

Geraldo Elias Limberger, delegado da Receita Estadual em Guarapuava, informou que as principais infrações tributárias estavam relacionadas a cargas de gado bovino, suínos, milho, fumo em folha, aveia e feijão. As mercadorias foram liberadas após a identificação dos infratores e as devidas autuações.

A Adapar focou na identificação de irregularidades como contrabando de agrotóxicos, falsificação de fertilizantes e movimentação de animais sem documentação adequada. As principais ocorrências detectadas foram no trânsito agropecuário.

A agência ressaltou a importância da rastreabilidade para manter o status sanitário dos rebanhos paranaenses e garantir a qualidade dos insumos comercializados e utilizados no estado.

A operação contou ainda com o apoio do 27º Batalhão da Polícia Militar e da Companhia Independente de Laranjeiras do Sul, que auxiliaram nas abordagens e fiscalizações.

Esta ação conjunta demonstra o esforço das autoridades em combater irregularidades fiscais e sanitárias no setor agropecuário, visando proteger a economia local e a saúde pública.