Obras na BR-116 vão afetar trânsito sentido Curitiba no fim de semana

Motoristas que transitam pela BR-116 devem ficar atentos neste fim de semana. A Arteris Planalto Sul realizará serviços de sinalização horizontal que impactarão o tráfego em Curitiba e Fazenda Rio Grande neste sábado e domingo (17 e 18).

No sábado (17), as intervenções ocorrerão em Fazenda Rio Grande, no km 127,6, em ambos os sentidos. Já no domingo (18), será a vez de Curitiba, com obras entre os quilômetros 115 e 117,9, na via marginal Norte, próximo à Ceasa.

Os trabalhos de pintura estão programados para o período das 9h às 16h, com interdição de faixas de forma intercalada. A concessionária garante que sempre haverá uma via liberada para o fluxo de veículos.

Atenção redobrada para os curitibanos que circularem pela região da Ceasa no domingo. As três faixas da pista serão interditadas de forma alternada, o que pode causar lentidão no trânsito local.

A Arteris Planalto Sul reforça o pedido de cautela aos motoristas nos trechos em obra. É fundamental respeitar a sinalização e reduzir a velocidade para garantir a segurança dos profissionais que estarão trabalhando na via.