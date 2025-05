Trecho da BR-376 e de outras rodovias no PR passam a ter nova concessão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) encerrou às 23h59 de quinta-feira (15), a operação de tráfego em rodovias que agora serão administradas pela CCB PRVias e a EPR Iguaçu. Ainda não há cobrança de pedágio.

A CCR PRVias assumiu o denominado lote 3, que faz parte da Malha Norte, abrangendo 22 cidades e faz a ligação da região norte do estado com o eixo rodoviário da BR-277, chegando até o Porto de Paranaguá.

São 569 quilômetros das rodovias BR-369, BR-373, BR-376, PR-090, PR-170, PR-323 e PR-445. A concessionária colocará em operação uma frota com 60 veículos especializados, entre eles13 viaturas de inspeção de tráfego, 7 guinchos leves, 5 guinchos pesados, 4 caminhões-pipa para combate a incêndios, 3 viaturas para captura de animais, 3 veículos de supervisão de pista e 12 ambulâncias de atendimento pré-hospitalar, sendo 4 delas Unidades de Suporte Avançado (USA), equipadas para emergências graves.

Ainda no projeto da CCR PRVias, estão previstos a conclusão da duplicação da Rodovia do Café (BR-376), entre Mauá da Serra e Ponta Grossa. Serão duplicados 52,58 quilômetros da BR-376, divididos em quatro segmentos, passando por Mauá da Serra, Ortigueira e as proximidades de Imbaú.

A concessionário divulgou o número 0800 376 0000 e um aplicativo como canais de comunicação com usuários, com informações em tempo real sobre as condições das vias.

Lote 6 nas regiões de fronteira

Já a EPR Iguaçu assumiu as rodovias que compõem o lote 6. A partir desta sexta-feira (16), a concessionária passa a administrar 662 quilômetros que passam por 31 municípios nas regiões Oeste e Sudoeste. Um dos trechos a ser operado pela concessionária é na BR-277 entre Foz do Iguaçu e Prudentópolis.

A frota de atendimento é composta por 15 ambulâncias, 9 guinchos leves, 5 guinchos pesados, 19 viaturas de inspeção, 3 caminhões pipa e 3 caminhões boiadeiro, garantindo a segurança, o conforto e a integridade do usuário. A empresa vai trabalhar com 400 funcionários diretos e mais de 1.200 indiretos.

O lote 6 é composto por trechos das rodovias: BR-277, BR-163, PR-182, PR-483, PR-180, PR-280 e PR-158. Esses trechos são importantes corredores de escoamento agrícola e conectam o Oeste e o Sudeste do Paraná e o Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá, bem como caminhos que levam ao Paraguai, a Argentina e as Cataratas do Iguaçu, um dos destinos mais procurados por turistas.

Caso precise de atendimento, os serviços de socorro médico e mecânico podem ser acionados pelo número de emergência 0800 277 0163.

