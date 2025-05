Nostalgia: Curitiba recebe musical da “TV Colosso” neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebe neste sábado (17), no Teatro Guaíra, o espetáculo “TV Colosso – O Musical”. A apresentação, que já conquistou plateias em São Paulo e Rio de Janeiro, promete trazer de volta a magia dos anos 90 para os curitibanos.

A peça, dirigida por Luiz Ferré, criador dos personagens originais, recria o universo do icônico programa infantil da TV Globo. Com roteiro assinado por Adão Iturrusgarai e André Catarinacho, e toque final de Thereza Falcão, o musical é uma celebração nostálgica que promete encantar tanto adultos saudosos quanto crianças curiosas.

No palco, os personagens queridos da “TV Colosso” se unem contra uma ameaça futurista: cães cibernéticos liderados pelo Vira-Lata de Aço. A missão? Impedir que Gilmar das Candongas seja levado para 2090, onde uma versão high-tech e sem graça do programa ameaça se instalar.

Entre momentos clássicos como o “Bom dia, Galera!” e o inesquecível “Tá na hora de matar a fomeee!”, o público será transportado de volta à infância. Priscila e os Gilmares lideram a turma nessa aventura cheia de música, humor e lições sobre amizade.

O espetáculo, realizado pela Globo em parceria com diversas produtoras, conta com o patrocínio do Ministério da Cultura e da Brasilprev, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Além disso, a produção oferece recursos de acessibilidade, incluindo audiodescrição e intérprete de Libras.

TV Colosso – O Musical em Curitiba

A única apresentação em Curitiba acontece neste sábado (17), às 17 horas, no Teatro Guaíra, localizado no Centro da cidade. Com duração de 70 minutos e classificação livre, o musical é uma oportunidade imperdível para famílias reviverem ou conhecerem esse fenômeno da TV brasileira.

Os ingressos, que variam de R$ 15 a R$ 100, estão à venda no Sympla. Crianças até 2 anos não pagam. Menores de 12 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.