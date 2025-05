Festival Coolritiba tem ônibus de graça na volta; veja rota

O Festival Coolritiba 2025, que acontece no sábado (17) na Pedreira Paulo Leminski, vai contar com ônibus de graça na volta, pago pelos organizadores do evento. O evento traz 22 atrações, com shows também na Ópera de Arame.

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), dez ônibus fretados vão operar das 22 horas às 2 horas. A saída será na Rua João Gava, perto da João Enéas de Sá. Os ônibus farão trajeto direto até a Praça Tiradentes, sem paradas. O festival começa às 12 horas.

De acordo com a Urbs, a disponibilização dos ônibus não afeta a operação das outras linhas, pois a circulação é fora do horário de pico. A empresa também vai organizar a fila de táxis na Rua João Gava com a Rua Antonio Krainiski, entre 21 horas e 1 hora, para facilitar a volta de quem for ao evento.

Festival Coolritiba desvia linhas de ônibus neste sábado

Em razão dos bloqueios na região da Pedreira Paulo Leminski, algumas linhas de ônibus terão desvios durante o dia, que serão orientados pela fiscalização da Urbs no local. Os desvios são os seguintes:

021 – Interbairros II (anti-horário): pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme, Des. José Carlos Ribeiro Ribas e Eugênio Flôr, sentido Terminal Campina do Siqueira.

176 – Parque Tanguá: pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme e Des. José Carlos Ribeiro Ribas, sentido Parque Tanguá.

181 – Mateus Leme: pelas ruas Mateus Leme, Padre José Joaquim Goral e Aldo Pinheiro, sentido bairro, e pelas ruas Aldo Pinheiro, Padre José Joaquim Goral, Mateus Leme, João Gava e João Enéas de Sá, sentido Centro.

979 – Turismo: pela Rua Mateus Leme, Rod. dos Minérios, marginal direita realizando retorno e acessando a Rua Des. José Carlos Ribeiro Ribas, sentido Parque Tanguá.