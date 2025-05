Coolritiba 2025: programação e últimos ingressos à venda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do ano: o Festival Coolritiba 2025. Marcado para o dia 17 de maio, o festival promete agitar a capital paranaense com uma lineup diversificada e atrações para todos os gostos.

A organização acaba de divulgar os horários dos shows, que acontecerão em três palcos distribuídos entre a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame. O lineup conta com nomes de peso da música brasileira, como Caetano Veloso, Liniker, Matuê, João Gomes, Baco Exu do Blues e CPM 22.

Para quem ainda não garantiu presença, há boas notícias: os últimos ingressos estão disponíveis no site oficial coolritiba.art.br. Além disso, uma bilheteria física está funcionando no Shopping Mueller até sexta-feira (16), oferecendo venda sem taxas e produtos oficiais do evento.

O Coolritiba vai além da música, proporcionando uma experiência completa aos participantes. O festival contará com intervenções artísticas, moda autoral local e ativações de marcas. Para os mais aventureiros, atrações como a tirolesa em frente ao palco principal e o Skyfall prometem adrenalina extra.

Chegando à sua sétima edição, o Coolritiba se consolida como um dos melhores festivais do país. Realizado pela Seven Experience, o evento conta com patrocínios de peso e apoio da Prefeitura de Curitiba.

Os ingressos estão disponíveis em três categorias: pista, com acesso a todos os palcos e áreas públicas do evento; camarotes, área exclusiva com piso elevado, parcialmente coberto e acesso privilegiado aos palcos; e Cool Experience, que inclui open bar premium e diversos benefícios exclusivos.

O Coolritiba se destaca também por suas iniciativas sustentáveis. É um dos únicos eventos de grande porte no Brasil com 100% dos gases compensados, além de adotar práticas como uso de copos reutilizáveis e coleta seletiva de lixo.

Uma ação solidária oferece 40% de desconto no ingresso para quem doar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. As doações serão destinadas a instituições sociais, com prestação de contas pública.

Para os fãs do festival, a Cool Store oferecerá produtos oficiais e peças exclusivas em colaboração com marcas autorais locais.

Com uma proposta que une música, cultura e sustentabilidade, o Coolritiba 2025 promete ser um marco no calendário de eventos de Curitiba, reafirmando a cidade como um importante polo cultural do país.

Serviço:

Festival Coolritiba 2025

Data: 17 de maio de 2025

Local: Pedreira Paulo Leminski – Rua João Gava, 970 – Curitiba/PR

Horário: a partir das 11h30

Valor: Primeiro lote à partir de R$ 220,00 + Taxas

Vendas pelo site oficial http://coolritiba.art.br

MEIA-ENTRADA

De acordo com as leis estaduais e federais, terão direito ao benefício da meia-entrada:

– Estudantes do território nacional de instituições públicas ou privadas da Educação Básica, Ensino Fundamental, Ensino médio, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Tecnológica, Ensino Superior, Especialização, Mestrado, Doutorado e Educação Especial;

-Pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário;

-Jovens de 15 a 29 anos de idade comprovadamente de baixa renda;

-Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

-Doadores regulares de sangue registrados no hemocentro e banco de sangue de hospitais do Estado;

– Portadores de câncer;

– Professores e profissionais da educação da rede de ensino pública e particular;

– Reforçando o compromisso com a responsabilidade social que o Coolritiba tem, as pessoas vacinadas com 2 ou mais doses contra a COVID-19 terão direito a ½ entrada;