Exposição revela história e resistência do Samba em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Até 11 de julho, o Centro Cultural da PUCPR apresenta a exposição “Entre a Vila e a Cidade: A Curitiba do Samba“, um mergulho na rica história do samba curitibano e sua profunda conexão com o desenvolvimento urbano local.

Gustavo Paris, curador da exposição e membro da PUCPR Cultura, convida os visitantes a uma experiência transformadora. “Essa exposição é um convite para enxergar Curitiba pelo olhar de quem faz o carnaval acontecer. É sobre resistência, criatividade e a força coletiva do samba na cidade, celebrando os territórios, as escolas, os blocos e, principalmente, as pessoas que fazem o samba pulsar”, explicou.

+ Leia mais Coral com 200 vozes promete encantar público em Curitiba

A mostra revela como o samba, nascido da fusão de ritmos e tradições afro-brasileiras, encontrou em Curitiba um terreno fértil para florescer. Um destaque especial é dado à relação entre o samba e as ferrovias, elemento crucial na formação da identidade cultural da cidade.

Caroline Blum, antropóloga, ressalta a importância histórica da exposição: “A história do samba e do carnaval de Curitiba é muito interessante, porque conta a história da própria cidade. É a formação da primeira escola de samba, que é ligada aos ferroviários, à população negra que chega pelas ferrovias para trabalhar. A vila que o título da exposição traz é a extinta Vila Tassi, um local que é invisibilizado pela história oficial”.

A exposição não se limita ao passado, abordando também o movimento contemporâneo dos blocos de rua, que representam uma nova forma de ocupação do espaço público e expressão cultural coletiva.

Com o apoio de instituições como a Casa da Memória, Fundação Cultural de Curitiba, Museu Paranaense e Secretaria de Estado da Cultura, a mostra promete ser um marco na celebração da cultura local.

Os curitibanos e visitantes podem conferir essa vibrante exposição de terça a sexta-feira, das 9h às 22h, e aos sábados, das 9h às 13h, na Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho.