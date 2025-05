Coral com 200 vozes promete encantar público em Curitiba

O Centro Universitário Internacional Uninter promove eventos gratuitos que prometem encantar o público durante a semana. Nesta terça-feira (14), às 20h, o Coro Margareth Picler sobe ao palco com o espetáculo “Somos um só Brasil”. Com mais de 200 vozes, o grupo reúne alunos, colaboradores e voluntários da comunidade em uma celebração da diversidade musical brasileira.

Sob a regência da maestrina Jeimely Heep Bornholdt, o coro apresentará um repertório que vai do folclore indígena aos clássicos da MPB. Hits como “Asa Branca” e “Aquarela do Brasil” ganham nova roupagem nos arranjos do maestro Alysson Siqueira.

O espetáculo inova ao conectar participantes presenciais e online de diferentes regiões do país, reforçando a mensagem de união expressa no título “Somos um só Brasil”.

Nascido em 2020, durante a pandemia, o Coro Margareth Picler é fruto de uma iniciativa dos professores da Uninter para levar música à comunidade em tempos desafiadores.

Já no sábado (17), às 11h, é a vez da Orquestra Uninter brilhar no Memorial. Com 40 integrantes, o grupo regido pela maestrina Valentina Daldegan promete uma viagem musical pelos clássicos do cinema e pérolas brasileiras.

O público poderá se emocionar com temas de filmes icônicos como “Missão Impossível” e “Cinema Paradiso”, além de se deliciar com arranjos inéditos da ópera Carmen, de Georges Bizet.

Criada em 2022, a Orquestra Uninter tem como missão democratizar o acesso à música instrumental e aproximar os curitibanos da linguagem orquestral em espaços simbólicos da cidade.

Serviço

Espetáculo “Somos um só Brasil” – Coro Margareth Picler

Data: 14 de maio (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Memorial de Curitiba – R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite

Fonte para entrevistas: Jeimely Heep Bornholdt (maestrina)

Concerto da Orquestra Uninter

Data: 17 de maio (sábado)

Horário: 11h

Local: Memorial de Curitiba – R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco

Entrada gratuita

Fontes para entrevistas: Valentina Daldegan (maestrina) e Prof. Nelson Castanheira (Pró-reitor de Pós-graduação da Uninter)