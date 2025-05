Receita Estadual acende sinal de alerta contra golpistas do IPVA

O motorista paranaense precisa redobrar sua atenção nos próximos dias. Com o fim do prazo de pagamento do IPVA se aproximando, a Receita Estadual do Paraná revela um aumento preocupante nas tentativas de fraude.

Os números são alarmantes. Apenas nos primeiros 15 dias de maio, o Setor de Atendimento ao Cidadão (SAC) registrou 104 ocorrências de golpes – praticamente o mesmo número de todo o primeiro trimestre de 2025, quando foram contabilizadas 102 denúncias.

Michele Frizzo, responsável pelo SAC, confirmou que muitos contribuintes só percebem o problema quando notam que o pagamento não consta no sistema oficial. “É quando se dão conta de que foram vítimas de um golpe. Só que nem todo mundo faz essa comunicação, o que significa que o número de pessoas lesadas pode ser muito maior”, revelou.

+ Leia mais: Impacto além da batida: acidentes de trânsito podem deixar traumas psicológicos

A Receita Estadual orienta que os pagamentos sejam feitos exclusivamente pelos canais oficiais. Leonardo Marcon, gerente do IPVA, alerta: “Antes de emitir a guia de pagamento, é fundamental que o contribuinte confira se o site tem a terminação ‘pr.gov.br’ – exatamente assim, com todos os pontos e sem nenhum ‘.com’, ‘.com.br’ ou coisa parecida depois”.

Outro ponto de atenção são os resultados de busca na internet. Sites fraudulentos costumam usar ferramentas de impulsionamento para aparecerem em destaque, confundindo os contribuintes. A dica é evitar clicar em links patrocinados.

“Uma forma de se blindar contra esses sites falsos é fazer o pagamento do IPVA pelo aplicativo oficial da Receita Estadual”, afirma Marcon. “Com o app instalado em seu celular, o contribuinte vai ter sempre a certeza de que está acessando um ambiente seguro”. O Aplicativo Receita Estadual – Serviços Rápidos está disponível tanto para aparelhos Android quanto para iOS.

+ Leia também: Paraná tem média de um caso de acidente de trânsito com feridos a casa 5 minutos

Para quem já caiu no golpe, a orientação é registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil e entrar em contato com o banco para tentar recuperar o valor pago indevidamente.