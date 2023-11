Calor excessivo pode trazer riscos ao coração, explica médico especialista

Durante a primavera e o verão, o país enfrenta as altas temperaturas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que os termômetros cheguem a 35°C na capital paranaense nos próximos dias. Esse calor excessivo pode trazer riscos para a saúde, especialmente para o coração.

O médico cardiologista José Carlos Tarastchuk, do Pilar Hospital, explica que o calor provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, o que aumenta a demanda de trabalho do coração. “Isso pode levar a uma descompensação cardíaca, principalmente em pessoas que já têm alguma doença pré-existente, como hipertensão, diabetes, obesidade ou insuficiência cardíaca”, afirma.

Além disso, o calor também favorece a desidratação, que pode causar queda da pressão arterial, tonturas, desmaios, arritmias e até mesmo infarto. “A desidratação diminui o volume de sangue circulante, o que dificulta a oxigenação dos órgãos e tecidos. Isso pode provocar danos ao músculo cardíaco e ao cérebro”, alerta o médico.

Para evitar esses problemas, o cardiologista recomenda alguns cuidados simples, mas essenciais, para manter a saúde em dia durante os dias de calor. Confira:

● Beba bastante água, mesmo sem sentir sede. A água ajuda a regular a temperatura corporal e a repor os líquidos perdidos pelo suor. Evite bebidas alcoólicas, cafeinadas ou açucaradas, que podem desidratar ainda mais o organismo.

● Prefira alimentos leves, frescos e de fácil digestão, como frutas, verduras, legumes, carnes magras e laticínios desnatados. Evite frituras, gorduras, embutidos e alimentos muito condimentados, que podem sobrecarregar o sistema digestivo e aumentar a pressão arterial.

● Use roupas leves, soltas e de cores claras, que facilitam a transpiração e a evaporação do suor. Evite tecidos sintéticos, que retêm o calor e podem causar irritação na pele. Proteja-se do sol com chapéu, óculos escuros e protetor solar, que deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição e reaplicado a cada duas horas.

● Evite fazer exercícios físicos nos horários mais quentes do dia, entre 10h e 16h. Prefira atividades no início da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura está mais amena. Hidrate-se antes, durante e depois do exercício e respeite os seus limites. Se sentir algum mal-estar, pare imediatamente e procure um lugar fresco e arejado.

● Mantenha os ambientes bem ventilados, com janelas abertas ou ventiladores ligados. Se possível, use um umidificador de ar ou coloque toalhas molhadas ou baldes de água nos cômodos, para aumentar a umidade do ar e aliviar o desconforto respiratório. Tome banhos frios ou mornos para refrescar o corpo e relaxar os músculos.

● Fique atento aos sinais de alerta, como dor no peito, falta de ar, palpitações, sudorese excessiva, náuseas, vômitos, tonturas, fraqueza, confusão mental ou febre. Se apresentar algum desses sintomas, procure atendimento médico imediatamente.

Em caso de urgências ou emergências em adultos, o Pilar Hospital possui Pronto Atendimento adulto 24 horas, localizado no bairro Bom Retiro, com equipes multidisciplinar preparadas e protocolos para causas cardíacas.

