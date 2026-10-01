Gastronomia

Quanto custa fazer um churrasco completo para 4 pessoas no Paraná; Lista traz os menores preços

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 01/10/26 10h07
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Imagem mostra um churrasco completo, com carne, salada e acompanhamentos em uma mesa.
Quanto custa fazer um churrasco no Paraná em outubro de 2026? Veja abaixo a lista completa e os valores atuais dos ingredientes. Foto: Arquivo/Letícia Akemi/Tribuna do Paraná

Reunir amigos e familiares no fim de semana para um churrasco é uma das tradições mais fortes do paranaense. Mas com as oscilações nos preços das carnes e das bebidas, planejar o orçamento antes de ir ao supermercado tornou-se indispensável. Fizemos uma pesquisa com base no site Menor Preço para saber, ao certo, qual é o investimento para um evento deste porte.

Calculamos o custo médio de um churrasco completo para 4 pessoas, considerando um consumo médio de 400 g a 500 g de carne por adulto, além dos acompanhamentos tradicionais, carvão e bebidas. Os preços foram pesquisados pela reportagem em outubro de 2026.

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Estimativa de custos da lista de compras

Os valores refletem uma média dos menores preços apontados em uma pesquisa feita no site Menor Preço:

ItemQuantidadePreço médio estimadoTotal estimado
Picanha ou Maminha1 kgR$ 75,00 / kgR$ 75,00
Linguiça toscana500 gR$ 22,00 / kgR$ 11,00
Sobrecoxa ou asa de frango500 gR$ 18,00 / kgR$ 9,00
Pão de alho1 pacote (approx. 400 g)R$ 14,00 / unR$ 14,00
Queijo coalho1 pacote (approx. 350 g)R$ 22,00 / unR$ 22,00
Acompanhamentos (vinagrete + salada)Insumos variadosLoteR$ 18,00
Farofa pronta e sal grosso1 pct cadaLoteR$ 12,00
Saco de carvão (3 kg)1 sacoR$ 18,00 / unR$ 18,00
Cerveja (lata 350 ml)12 unidadesR$ 4,50 / unR$ 54,00
Refrigerante / água3 litros no totalLoteR$ 12,00
Valor total estimadoR$ 245,00

(Nota: O valor por pessoa fica em torno de R$ 61,25).

Perfil dos custos: onde vai o valor investido?

  • Carnes e Proteínas: Representam cerca de 38% a 42% do custo total. Optar por cortes como fraldinha, contrafilé ou costela bovina no lugar da picanha pode gerar uma economia de até R$ 25,00.
  • Bebidas: Cervejas e refrigerantes correspondem a quase 27% da conta.
  • Acompanhamentos e Insumos: Pão de alho, queijo, carvão e saladas somam o restante da planilha.

Dicas para economizar no Paraná

  1. Use o aplicativo Menor Preço Paraná: Antes de ir às compras, insira a lista no aplicativo oficial do Governo do Estado. Ele utiliza os dados do Nota Paraná para apontar qual mercado da sua região tem a soma total mais barata.
  2. Substituições estratégicas: Alternar carne bovina com cortes suínos (como pernil em cubos ou até mesmo o mignon suíno) ou aumentar a proporção de frango reduz significativamente o custo por quilo.
  3. Aproveite as ofertas de quinta e sexta: A maioria das redes de supermercados no Paraná realiza feiras e dias da carne no meio da semana com descontos pontuais.
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