Quanto custa fazer um churrasco completo para 4 pessoas no Paraná; Lista traz os menores preços

Reunir amigos e familiares no fim de semana para um churrasco é uma das tradições mais fortes do paranaense. Mas com as oscilações nos preços das carnes e das bebidas, planejar o orçamento antes de ir ao supermercado tornou-se indispensável. Fizemos uma pesquisa com base no site Menor Preço para saber, ao certo, qual é o investimento para um evento deste porte.

Calculamos o custo médio de um churrasco completo para 4 pessoas, considerando um consumo médio de 400 g a 500 g de carne por adulto, além dos acompanhamentos tradicionais, carvão e bebidas. Os preços foram pesquisados pela reportagem em outubro de 2026.

Estimativa de custos da lista de compras

Os valores refletem uma média dos menores preços apontados em uma pesquisa feita no site Menor Preço:

Item Quantidade Preço médio estimado Total estimado Picanha ou Maminha 1 kg R$ 75,00 / kg R$ 75,00 Linguiça toscana 500 g R$ 22,00 / kg R$ 11,00 Sobrecoxa ou asa de frango 500 g R$ 18,00 / kg R$ 9,00 Pão de alho 1 pacote (approx. 400 g) R$ 14,00 / un R$ 14,00 Queijo coalho 1 pacote (approx. 350 g) R$ 22,00 / un R$ 22,00 Acompanhamentos (vinagrete + salada) Insumos variados Lote R$ 18,00 Farofa pronta e sal grosso 1 pct cada Lote R$ 12,00 Saco de carvão (3 kg) 1 saco R$ 18,00 / un R$ 18,00 Cerveja (lata 350 ml) 12 unidades R$ 4,50 / un R$ 54,00 Refrigerante / água 3 litros no total Lote R$ 12,00 Valor total estimado — — R$ 245,00

(Nota: O valor por pessoa fica em torno de R$ 61,25).

Perfil dos custos: onde vai o valor investido?

Carnes e Proteínas: Representam cerca de 38% a 42% do custo total. Optar por cortes como fraldinha, contrafilé ou costela bovina no lugar da picanha pode gerar uma economia de até R$ 25,00.

Representam cerca de do custo total. Optar por cortes como fraldinha, contrafilé ou costela bovina no lugar da picanha pode gerar uma economia de até R$ 25,00. Bebidas: Cervejas e refrigerantes correspondem a quase 27% da conta.

Cervejas e refrigerantes correspondem a quase da conta. Acompanhamentos e Insumos: Pão de alho, queijo, carvão e saladas somam o restante da planilha.

Dicas para economizar no Paraná

Use o aplicativo Menor Preço Paraná: Antes de ir às compras, insira a lista no aplicativo oficial do Governo do Estado. Ele utiliza os dados do Nota Paraná para apontar qual mercado da sua região tem a soma total mais barata. Substituições estratégicas: Alternar carne bovina com cortes suínos (como pernil em cubos ou até mesmo o mignon suíno) ou aumentar a proporção de frango reduz significativamente o custo por quilo. Aproveite as ofertas de quinta e sexta: A maioria das redes de supermercados no Paraná realiza feiras e dias da carne no meio da semana com descontos pontuais.