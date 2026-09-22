Receitas

4 marinadas infalíveis para elevar o sabor do frango no dia a dia

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 22/09/26 13h18
Prefira a Tribuna no Google
Imagem mostra dois bifes de frango grelhados suculentos prontos para servir.
Frango grelhado suculento pronto para servir. Foto: Depositphotos.

O frango é uma das proteínas mais presentes na mesa dos brasileiros, mas a monotonia no tempero frequentemente transforma esse ingrediente versátil em um prato sem graça ou ressecado. Para provar que temperar frango vai muito além do básico “sal e alho”, o Chef João Vieira compartilhou quatro combinações práticas e surpreendentes que prometem transformar a rotina na cozinha.

Reconhecido por sua trajetória de sucesso, João Vieira é um chef com diversos prêmios internacionais de gastronomia. Em suas redes sociais, onde já acumula mais de 1,1 milhão de seguidores, ele ensina como preparar pratos deliciosos e acessíveis para todos os níveis de experiência culinária.

O segredo da suculência: como funciona a marinada

Uma boa marinada cumpre três papéis fundamentais: temperar, amaciar e reter a umidade da carne durante o cozimento. Ao combinar elementos ácidos, gorduras, ervas e especiarias, cria-se uma camada aromática que penetra no frango e evita que a peça fique seca ao ir à frigideira, ao forno ou à grelha.

Cada uma das quatro combinações abaixo foi calculada para uma porção média de 250g de frango:

1. Marinada Asiática

Ideal para quem aprecia um toque agridoce e aromático.

  • 250g de frango
  • 2,5g de sal
  • 1 dente de alho ralado
  • 8g de gengibre ralado
  • 2 colheres de sopa de shoyu
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de chá de óleo de gergelim

2. Marinada de Mostarda com Ervas

Uma opção clássica com um toque fresco e picante na medida certa.

  • 250g de frango
  • 2,5g de sal
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • Salsinha a gosto
  • Alecrim a gosto
  • Tomilho a gosto
  • 1 colher de chá de lemon pepper

3. Marinada Árabe

O iogurte atua como um excelente amaciante natural para as fibras da carne.

  • 250g de frango
  • 2,5g de sal
  • 40g de iogurte natural
  • Hortelã cortada a gosto
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de pimenta-síria

4. Marinada “Do Chef”

Uma versão bem cremosa e cheia de sabor para quem busca praticidade.

  • 250g de frango
  • 2,5g de sal
  • 40g de maionese
  • 2 colheres de sopa de creme de cebola
  • 1 colher de sopa de alho frito

Preparação dos Ingredientes: higienização e corte.

Corte o frango (em peito, filetes ou cubos) no tamanho desejado para o preparo. Certifique-se de que a proteína esteja bem limpa e seca antes de adicionar os temperos.

Mistura da marinada

Em um recipiente ou saco culinário hermético, junte o frango e todos os ingredientes da opção de marinada escolhida. Misture bem até que todos os pedaços fiquem completamente cobertos.

Tempo de descanso

Pelo menos 30 minutos na geladeira. Feche o recipiente e leve à geladeira. O tempo mínimo de descanso é de 30 minutos, sendo o período ideal de 2 a 6 horas para absorção profunda dos aromas.

4.Cozimento:

Grelhe, asse ou frite o frango na temperatura adequada até atingir o ponto ideal de cozimento.

Finalização e cuidados importantes

Para garantir um resultado perfeito, o Chef João Vieira deixa um alerta indispensável: atenção ao tempo de descanso. Marinadas muito ácidas (como a versão Árabe, que leva suco de limão) não devem passar do tempo recomendado. O excesso de acidez por períodos prolongados pode “cozinhar” superficialmente a proteína e alterar negativamente a textura da carne, deixando-a esfarelada.

Ajustando o tempo de marinada e variando as combinações de especiarias, você transforma o almoço ou jantar da semana em uma experiência digna de restaurante de forma rápida e prática.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google