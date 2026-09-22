4 marinadas infalíveis para elevar o sabor do frango no dia a dia

O frango é uma das proteínas mais presentes na mesa dos brasileiros, mas a monotonia no tempero frequentemente transforma esse ingrediente versátil em um prato sem graça ou ressecado. Para provar que temperar frango vai muito além do básico “sal e alho”, o Chef João Vieira compartilhou quatro combinações práticas e surpreendentes que prometem transformar a rotina na cozinha.

Reconhecido por sua trajetória de sucesso, João Vieira é um chef com diversos prêmios internacionais de gastronomia. Em suas redes sociais, onde já acumula mais de 1,1 milhão de seguidores, ele ensina como preparar pratos deliciosos e acessíveis para todos os níveis de experiência culinária.

O segredo da suculência: como funciona a marinada

Uma boa marinada cumpre três papéis fundamentais: temperar, amaciar e reter a umidade da carne durante o cozimento. Ao combinar elementos ácidos, gorduras, ervas e especiarias, cria-se uma camada aromática que penetra no frango e evita que a peça fique seca ao ir à frigideira, ao forno ou à grelha.

Cada uma das quatro combinações abaixo foi calculada para uma porção média de 250g de frango:

1. Marinada Asiática

Ideal para quem aprecia um toque agridoce e aromático.

250g de frango

de frango 2,5g de sal

de sal 1 dente de alho ralado

de alho ralado 8g de gengibre ralado

de gengibre ralado 2 colheres de sopa de shoyu

de shoyu 1 colher de sopa de mel

de mel 1 colher de chá de óleo de gergelim

2. Marinada de Mostarda com Ervas

Uma opção clássica com um toque fresco e picante na medida certa.

250g de frango

de frango 2,5g de sal

de sal 2 colheres de sopa de mostarda

de mostarda Salsinha a gosto

Alecrim a gosto

Tomilho a gosto

1 colher de chá de lemon pepper

3. Marinada Árabe

O iogurte atua como um excelente amaciante natural para as fibras da carne.

250g de frango

de frango 2,5g de sal

de sal 40g de iogurte natural

de iogurte natural Hortelã cortada a gosto

1 colher de sopa de suco de limão

de suco de limão 1 colher de chá de pimenta-síria

4. Marinada “Do Chef”

Uma versão bem cremosa e cheia de sabor para quem busca praticidade.

250g de frango

de frango 2,5g de sal

de sal 40g de maionese

de maionese 2 colheres de sopa de creme de cebola

de creme de cebola 1 colher de sopa de alho frito

Preparação dos Ingredientes: higienização e corte.

Corte o frango (em peito, filetes ou cubos) no tamanho desejado para o preparo. Certifique-se de que a proteína esteja bem limpa e seca antes de adicionar os temperos.

Mistura da marinada

Em um recipiente ou saco culinário hermético, junte o frango e todos os ingredientes da opção de marinada escolhida. Misture bem até que todos os pedaços fiquem completamente cobertos.

Tempo de descanso

Pelo menos 30 minutos na geladeira. Feche o recipiente e leve à geladeira. O tempo mínimo de descanso é de 30 minutos, sendo o período ideal de 2 a 6 horas para absorção profunda dos aromas.

4.Cozimento:

Grelhe, asse ou frite o frango na temperatura adequada até atingir o ponto ideal de cozimento.

Finalização e cuidados importantes

Para garantir um resultado perfeito, o Chef João Vieira deixa um alerta indispensável: atenção ao tempo de descanso. Marinadas muito ácidas (como a versão Árabe, que leva suco de limão) não devem passar do tempo recomendado. O excesso de acidez por períodos prolongados pode “cozinhar” superficialmente a proteína e alterar negativamente a textura da carne, deixando-a esfarelada.

Ajustando o tempo de marinada e variando as combinações de especiarias, você transforma o almoço ou jantar da semana em uma experiência digna de restaurante de forma rápida e prática.