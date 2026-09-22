4 marinadas infalíveis para elevar o sabor do frango no dia a dia

O frango é uma das proteínas mais presentes na mesa dos brasileiros, mas a monotonia no tempero frequentemente transforma esse ingrediente versátil em um prato sem graça ou ressecado. Para provar que temperar frango vai muito além do básico “sal e alho”, o Chef João Vieira compartilhou quatro combinações práticas e surpreendentes que prometem transformar a rotina na cozinha.
Reconhecido por sua trajetória de sucesso, João Vieira é um chef com diversos prêmios internacionais de gastronomia. Em suas redes sociais, onde já acumula mais de 1,1 milhão de seguidores, ele ensina como preparar pratos deliciosos e acessíveis para todos os níveis de experiência culinária.
O segredo da suculência: como funciona a marinada
Uma boa marinada cumpre três papéis fundamentais: temperar, amaciar e reter a umidade da carne durante o cozimento. Ao combinar elementos ácidos, gorduras, ervas e especiarias, cria-se uma camada aromática que penetra no frango e evita que a peça fique seca ao ir à frigideira, ao forno ou à grelha.
Cada uma das quatro combinações abaixo foi calculada para uma porção média de 250g de frango:
1. Marinada Asiática
Ideal para quem aprecia um toque agridoce e aromático.
- 250g de frango
- 2,5g de sal
- 1 dente de alho ralado
- 8g de gengibre ralado
- 2 colheres de sopa de shoyu
- 1 colher de sopa de mel
- 1 colher de chá de óleo de gergelim
2. Marinada de Mostarda com Ervas
Uma opção clássica com um toque fresco e picante na medida certa.
- 250g de frango
- 2,5g de sal
- 2 colheres de sopa de mostarda
- Salsinha a gosto
- Alecrim a gosto
- Tomilho a gosto
- 1 colher de chá de lemon pepper
3. Marinada Árabe
O iogurte atua como um excelente amaciante natural para as fibras da carne.
- 250g de frango
- 2,5g de sal
- 40g de iogurte natural
- Hortelã cortada a gosto
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de pimenta-síria
4. Marinada “Do Chef”
Uma versão bem cremosa e cheia de sabor para quem busca praticidade.
- 250g de frango
- 2,5g de sal
- 40g de maionese
- 2 colheres de sopa de creme de cebola
- 1 colher de sopa de alho frito
Preparação dos Ingredientes: higienização e corte.
Corte o frango (em peito, filetes ou cubos) no tamanho desejado para o preparo. Certifique-se de que a proteína esteja bem limpa e seca antes de adicionar os temperos.
Mistura da marinada
Em um recipiente ou saco culinário hermético, junte o frango e todos os ingredientes da opção de marinada escolhida. Misture bem até que todos os pedaços fiquem completamente cobertos.
Tempo de descanso
Pelo menos 30 minutos na geladeira. Feche o recipiente e leve à geladeira. O tempo mínimo de descanso é de 30 minutos, sendo o período ideal de 2 a 6 horas para absorção profunda dos aromas.
4.Cozimento:
Grelhe, asse ou frite o frango na temperatura adequada até atingir o ponto ideal de cozimento.
Finalização e cuidados importantes
Para garantir um resultado perfeito, o Chef João Vieira deixa um alerta indispensável: atenção ao tempo de descanso. Marinadas muito ácidas (como a versão Árabe, que leva suco de limão) não devem passar do tempo recomendado. O excesso de acidez por períodos prolongados pode “cozinhar” superficialmente a proteína e alterar negativamente a textura da carne, deixando-a esfarelada.
Ajustando o tempo de marinada e variando as combinações de especiarias, você transforma o almoço ou jantar da semana em uma experiência digna de restaurante de forma rápida e prática.