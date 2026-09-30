Patê de alho assado faz “cerveja abrir sozinha”; veja receita

Uma receita de patê cremoso, simples e despretensiosa vem ganhando destaque nas redes sociais por um motivo direto: a promessa de ser o acompanhamento perfeito para uma cerveja gelada no fim de semana. A criação combina a doçura do alho assado na air fryer com a acidez marcante do tomate seco e a riqueza de laticínios. O preparo prova que, na gastronomia de boteco, a riqueza de sabor supera a necessidade de um visual sofisticado.

A receita foi compartilhada pela cozinheira Maria Eduarda Kricheldorf Rosa em suas redes. O grande trunfo técnico do antepasto reside no cozimento lento do alho sob papel-alumínio: ao ser submetido ao calor, a ardência característica do bulbo desaparece, dando lugar a uma pasta adocicada e aveludada. Quando incorporado ao cream cheese, à nata e ao tempero de pimenta calabresa, o resultado é um creme encorpado e equilibrado.

Receita: Patê de Alho Assado com Tomate Seco

A chef compartilhou a seguinte receita:

Ingredientes

1 cabeça de alho

Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto

Cream cheese e nata

Tomate seco picadinho

Um pouquinho do óleo do tomate seco

Pimenta calabresa a gosto

Modo de preparo:

Corte a pontinha de uma cabeça de alho, regue com azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e embrulhe no papel-alumínio. Leve à Air Fryer a 180 °C por 30 a 40 minutos, até os dentes ficarem bem macios. Depois é só espremer o alho assado e misturar com: Cream cheese e nata

Tomate seco picadinho

Um pouquinho do óleo do tomate seco

Pimenta calabresa a gosto Mistura tudo até ficar bem cremoso, ajusta o sal se necessário e serve com pãozinho tostado e uma cerveja bem gelada.

Para servir, a recomendação é acompanhar a mistura com fatias de pão baguete ou pão francês tostadas na manteiga, torradas de longa fermentação ou biscoitos salgados. O patê pode ser consumido imediatamente, ainda morno por conta do alho recém-assado, ou armazenado em pote de vidro hermético na geladeira por até três dias.