Frango caipira com quiabo: aprenda a fazer essa receita tradicional da culinária mineira

Poucos pratos traduzem tão bem o aconchego da cozinha mineira quanto o frango caipira com quiabo. Geralmente preparado em fogo baixo e sem pressa, ele reúne o sabor marcante do frango caipira, a textura do quiabo e um caldo dourado de dar água na boca — comida de raiz e de fogão à lenha.

Fazer em casa exige um pouco de paciência, já que o frango caipira demora mais para cozinhar, mas o resultado compensa. O segredo está em selar bem a carne, apurar o caldo e preparar o quiabo do jeito certo para que ele não solte baba. Abaixo, confira a receita!

Frango caipira com quiabo (Imagem: Gabriela Carrara | Shutterstock)

Frango caipira com quiabo

Ingredientes

1 frango caipira cortado em pedaços (cerca de 1,5 kg)

500 g de quiabo

2 cebolas picadas

4 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 colher de sopa de colorau (urucum)

Suco de 1 limão

Óleo, cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Água quente o quanto baste

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os pedaços de frango com alho, sal e pimenta-do-reino e deixe pegar gosto por alguns minutos. Corte o quiabo em pedaços grandes e, em uma frigideira, refogue-o rapidamente com um fio de óleo e o suco de limão em fogo alto, mexendo pouco, até perder a baba e ficar levemente dourado. Reserve.

Em um tacho ou panela de ferro, aqueça o óleo em fogo médio-alto e doure bem os pedaços de frango de todos os lados. Junte a cebola e o colorau e refogue até a cebola murchar. Acrescente o tomate e mexa até formar um refogado. Cubra o frango com água quente, tampe e cozinhe em fogo médio-baixo, acrescentando mais água aos poucos, até a carne ficar macia e o caldo encorpar (o frango caipira costuma levar mais tempo). Incorpore o quiabo reservado, ajuste o sal e cozinhe por mais alguns minutos para apurar. Finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.