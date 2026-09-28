Campeã do Master Chef ensina segredo do frango do KFC: veja receita

O frango frito com casca supercrocante, estilo americano, pode ser um prato que conquista os amigos no fim de semana ou mesmo a família e a criançada. Para quem busca reproduzir a receita no estilo da rede norte-americana KFC, a chef Dayse Paparoto, 1ª campeã do MasterChef Profissionais, revela todos os segredinhos do preparo. A profissional compartilhou em seu perfil no Instagram uma versão prática e infalível das iscas de frango fritas, acompanhadas de uma maionese verde caseira para harmonizar com o prato.

O Segredo da Crocância e do Tempero

O diferencial da receita está na combinação de duas etapas: marinada e o empanamento. O frango recebe um tempero com alho, sal e colorau – pode ser também páprica, o que garante sabor em cada pedaço e uma cor viva antes mesmo de ir para a frigideira.

A chef aposta em uma “misturinha” fluida que une farinha de trigo, amido de milho, fermento, ovos e água. O amido de milho atua deixando a casquinha mais leve e quebradiça, enquanto o fermento cria pequenas bolhas de ar na massa durante a fritura, garantindo a crocância aerada típica da rede de fast-food. O colorau na massa reforça o tom dourado.

Para acompanhar, a maionese verde para dar um frescor e acidez com limão, alho e salsinha fresca.

Receita Completa

Ingredientes

Tempero do Frango:

Filezinhos de frango cortados em iscas

Alho a gosto

Sal a gosto

Colorau a gosto

Misturinha para Empanar:

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento em pó

2 ovos

150 ml de água

Sal e colorau a gosto

Maionese Verde:

1 ovo

1 dente de alho

1/2 colher de chá de mostarda

Suco de 1/2 limão

Salsinha a gosto (quanto desejar)

200 ml de óleo (aproximadamente, para dar o ponto)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Preparo do Frango: Corte o peito ou filé de frango em tiras/iscas uniformes. Em uma tigela, tempere a carne com o alho picado ou amassado, o sal e o colorau. Misture bem para que todos os pedaços fiquem bem envolvidos e reserve por alguns minutos para pegar sabor.

Preparo da Misturinha (Massa): Em um recipiente fundo, adicione a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento, o sal e o colorau. Acrescente os 2 ovos e a água aos poucos, batendo com um batedor de arame (fouet) até obter uma massa lisa, homogênea e levemente viscosa.

Preparo da Maionese Verde: No liquidificador ou mixer, coloque o ovo, o dente de alho, a mostarda, o suco de limão, a salsinha, o sal e a pimenta. Comece a bater e vá adicionando o óleo em fio contínuo até que a mistura emulsione e atinja uma consistência firme e cremosa. Reserve na geladeira.

Fritura: Aqueça uma quantidade generosa de óleo em uma panela fundo médio (o óleo deve cobrir as iscas). Passe as iscas de frango temperadas diretamente pela misturinha, garantindo que fiquem totalmente cobertas, e coloque-as cuidadosamente no óleo quente. Frite em fogo médio até que estejam bem douradas e crocantes por fora e cozidas por dentro. Retire e escorra em papel-toalha.