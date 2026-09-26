Palitos de abobrinha na air fryer: aprenda essa receita prática e crocante para o aperitivo de sábado

O sábado pede um aperitivo saboroso e fácil de preparar, e os palitos de abobrinha na air fryer são uma alternativa que combina textura crocante com o sabor suave do legume. Empanados e assados até ficarem dourados, eles podem ser servidos como entrada ou petisco, acompanhados de molhos que deixam a experiência ainda mais gostosa. A seguir, confira como preparar essa receita prática em poucos passos!

Palitos de abobrinha na air fryer

Ingredientes

2 abobrinhas cortadas em palitos

cortadas em palitos 80 g de farinha de rosca

40 g de queijo parmesão ralado

2 ovos

1 dente de alho picado

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o alho, a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Em outro recipiente, misture a farinha de rosca com o queijo parmesão. Passe cada palito de abobrinha pela mistura de ovos e, em seguida, envolva-o na mistura de farinha de rosca e parmesão. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Disponha os palitos no cesto, deixando espaço entre eles para que o ar circule. Pincele levemente os palitos com azeite. Leve à air fryer a 200 °C por cerca de 12 a 15 minutos, virando os palitos na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes. Retire e sirva imediatamente com o molho de sua preferência.