Venda de ingressos para o festival Prime Rock Brasil começa nesta terça

Curitiba recebe no dia 6 de dezembro, na Pedreira Paulo Leminski, a sexta edição do Prime Rock Brasil 2025. O festival já entrou para a lista dos eventos anuais da capital paranaense e reúne alguns dos principais nomes do POP/]ROCK brasileiro. Neste ano a festa terá no seu palco a curitibana Blindagem e mais: Capital Inicial, Jota Quest, Humberto Gessinger, Biquini, Paula Toller e Nando Reis.

>>> Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça, dia 9 de setembro, às 18h, pelo site Blueticket.

Para a organização do evento, o Prime Rock Brasil não é apenas um festival: ele já se consolidou como patrimônio cultural para os fãs do rock nacional. Em Curitiba, especialmente, o evento ganhou status, transformando a Pedreira Paulo Leminski no maior templo do rock brasileiro a céu aberto.

+ Viu essa? Ônibus da Katy Perry vai ‘pescar’ 20 fãs sortudos para show em Curitiba

O Prime Rock nasceu em 2018, em Curitiba, mas rompeu as fronteiras locais. O festival foi a outras cidades, como Recife (2019), e já fez cinco edições em Belo Horizonte, com ingressos esgotados, na Esplanada do Mineirão. Ainda neste ano, em novembro, faz sua estreia em solo gaúcho, Porto Alegre.

Neste ano, o festival faz história comemorando os 50 anos da banda Blindagem. O pontapé não poderia ser mais simbólico: a banda, que é o maior nome do rock paranaense, sobe ao palco para celebrar meio século de estrada. Fundada em Curitiba em 1975, o Blindagem se tornou referência para gerações e agora traz a turnê “Nossa Vida é um Palco”, reunindo clássicos de toda a carreira.

“Celebrar os 50 anos da Blindagem no palco da Pedreira é mais do que uma homenagem, é um reconhecimento à história do rock paranaense. A banda ajudou a construir a identidade cultural de Curitiba e nada mais justo do que ter essa celebração no maior festival de rock nacional do Brasil”, afirma Mac Lovio Solek, fundador do Prime Rock Brasil.

+ Leia também: Demolição de carros em Mandirituba: 22 veículos na arena do DemoliMandi

Formada por Paulo Juk, Paulo Teixeira, Alberto Rodriguez, Pato Romero e Willian Vox, a Blindagem mostra que não apenas sobreviveu ao tempo, mas segue firme como trilha sonora da cidade e inspiração para o rock brasileiro.

Ingressos

Para quem se adiantar, há garantia de benefícios exclusivos e inusitados, como: todos que adquirirem o ingresso neste período vão receber um voucher para retirar no dia do festival o copo oficial em qualquer bar do evento, também o pagamento poderá ser parcelado em até 6x sem juros.

PISTA – R$150,00 (meia-entrada) e R$300,00 (inteira) + taxa adm.

CAMAROTE 1 – R$330,00 (meia-entrada) e R$660,00 (inteira) + taxa adm.

CAMAROTE 2 – R$330,00 (meia-entrada) e R$660,00 (inteira) + taxa adm.

IN STAGE – R$640,00 (meia-entrada) e R$1.280,00 (inteira) + taxa adm.

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. INGRESSO SOCIAL – doadores de 1kg de alimento não-perecível, possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. INGRESSO PAPAI NOEL – doadores de um brinquedo em bom estado de conservação possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento e as doações serão recebidas por entidades específicas a serem cadastradas e definidas. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

Setores e experiências

Para quem não abre mão das comodidades tem as opções Camarote 1 (espaço elevado parcialmente coberto com visão lateral próximo ao palco, entrada com acesso preferencial, lounge para descanso, serviço de bar/alimentação e banheiros exclusivos, decoração diferenciada, acesso à pista e ao frontstage, área em frente ao palco).

Camarote 2 (espaço elevado parcialmente coberto no lado esquerdo , localizado de frente para o Camarote 1, com visão lateral próximo ao palco, entrada com acesso preferencial, lounge para descanso, serviço de bar/alimentação e banheiros exclusivos, decoração diferenciada, acesso à pista e ao frontstage, área em frente ao palco).

Para quem optar por uma experiência super premium, o festival conta com o In Stage. O espaço disponibiliza uma série de mordomias, como uma área elevada literalmente dentro do palco (nas laterais) com vista privilegiada tanto para os músicos quanto para a plateia e interligadas por uma passarela de um lado ao outro do palco.

O ingresso para o In Stage, inclui transporte VIP para a Pedreira (local de saída das vans e receptivo a ser definido e informado aos clientes), entrada pelo estacionamento dos artistas e acesso pelo elevador ou escada com vista panorâmica para todo o evento, bares especiais e de drinks, área de alimentação com sistema open food, banheiros exclusivos e de fácil acesso, telão de led especial dentro do setor, acesso exclusivo à pista e acesso exclusivo ao front stage (área em frente ao palco), decoração diferenciada e lounge especial para descanso.