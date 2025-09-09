Curitiba aprova projeto que substitui TV aberta por vídeos educativos nos postos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovaram nesta terça-feira (09), em votação de segundo turno, a proposta para que televisões das salas de espera dos postos de saúde da cidade exibam vídeos educativos em vez de ficarem sintonizadas em canais abertos de televisão (005.00086.2025).

A iniciativa é de autoria de Eder Borges (PL) que argumentou, na votação em primeiro turno, realizada na última quarta-feira (03), que o projeto é “original e de fácil aplicação”.

A votação do segundo turno recebeu 24 votos “sim” e o voto “não” de Camilla Gonda (PSB). De acordo com a redação, durante o horário de atendimento, as unidades de saúde deverão ser usadas para divulgar conteúdos institucionais relacionados à área da saúde, elaborados pela Secretaria Municipal de Comunicação Social (Secom), em conjunto com profissionais de saúde e demais secretarias correlatas, que serão responsáveis pela produção e difusão dos conteúdos. As informações poderão ser divulgadas em formato de breves palestras educativas sobre serviços de saúde do município.

Além da transmissão de conteúdos institucionais, o projeto de lei determina a criação de um espaço para que os usuários da rede pública possam sugerir temas a serem abordados. A lei já pode ser sancionada pelo prefeito de Curitiba, mas só entrará em vigor 60 dias após publicação no Diário Oficial.

Além desse, outros três projetos de lei foram aprovados em segundo turno na CMC nesta terça-feira. Entre eles está a Política Municipal de Ecopontos, que torna a ação de sustentabilidade uma política pública permanente na capital paranaense.