Veja como usar a numerologia para escolher o dia do seu casamento

O casamento é considerado, para muitas pessoas, um dos rituais mais importantes da vida adulta. Trata-se de uma decisão que envolve não apenas sentimentos, mas também planos e responsabilidades, já que escolher alguém para compartilhar a vida é um passo delicado e cheio de significado.

Neste contexto, a numerologia pode ter um papel importante na escolha do dia do casamento, pois parte da ideia de que os números carregam energias e significados que influenciam diretamente os acontecimentos da vida. Cada número é interpretado de acordo com sua vibração espiritual e simbólica, podendo indicar dias mais adequados para iniciar novos ciclos ou reforçar laços afetivos.

Escolhendo o melhor dia para o casamento

Escolher a data do casamento com base na numerologia é uma maneira de alinhar o momento com energias positivas e trazer ainda mais significado ao início da vida a dois. Para começar, some todos os números do dia que pretende se casar até encontrar um dígito entre 1 e 9.

Exemplo: se você pensa em se casar no dia 11/11/2025, a sua energia será:

1+1+1+1+2+0+2+5 = 13

1 + 3 = 4

O número 4 representa uma boa data para o casamento, pois indica segurança, estabilidade e vontade mútua de crescer em conjunto.

Significado e energia dos números

Isso é uma análise de um relacionamento mais clichê, mas que pode ajudar na reflexão sobre se o relacionamento dará certo. Por isso, leia a energia dos números e pense sobre o que você e a pessoa amada querem atrair para a vida de vocês; aí, sim, tomarão a escolha certa.

Número 1

O número 1 traz energia de renovação ao relacionamento (Imagem: wacomka | Shutterstock)

Ideal para o casamento daqueles casais que terminaram e reataram. Isso porque o número representa recomeço e trará essa energia de renovação ao relacionamento, deixando o passado para trás. As uniões nessa data costumam ter muita energia, uma festa divertida e com boas memórias.

Número 2

O número 2 é excelente para relacionamentos entre pessoas tradicionais (Imagem: wacomka | Shutterstock)

Para casais que buscam parceria e cumplicidade para o resto da vida, esse é o número ideal. Excelente para relacionamentos entre pessoas tradicionais.

Número 3

O número 3 favorece a comunicação do casal (Imagem: wacomka | Shutterstock)

Na numerologia, o 3 indica comunicação. Apesar de não se tratar de um número muito romântico, pode ajudar os casais a se abrirem cada vez mais. Assim, podem se entender por meio do diálogo, tornando a relação forte e duradoura.

Número 4

O número 4 traz segurança e estabilidade para o casal (Imagem: wacomka | Shutterstock)

Número bastante delicado, pois traz segurança e estabilidade para casais que desejam crescer e evoluir juntos. Um apoia o outro em suas realizações e os dois usufruem disso em conjunto.

Número 5

O número 5 é ideal para casais que gostam de explorar novidades (Imagem: wacomka | Shutterstock)

Para casais que estão em busca de conhecer o mundo, explorar novidades e se entregar para as aventuras, o número ideal é o 5, visto que sua energia proporciona as transformações procuradas.

Número 6

O número 6 traz muito afeto, estabilidade e harmonia para o casamento (Imagem: wacomka | Shutterstock)

Número do amor. Todos os outros têm seus benefícios no casamento, mas o 6 possui uma energia ainda mais especial. Isso porque ele traz muito afeto, estabilidade e harmonia. A numerologia indica que o casamento com essa energia sempre sai perfeito.

Número 7

O número 7 evoca força para enfrentar as dificuldades (Imagem: wacomka | Shutterstock)

Este número é para casais destemidos, fortes e dispostos a dominar o mundo juntos. Sua energia evoca força para enfrentar as dificuldades e superar qualquer obstáculo.

Número 8

O número 8 está ligado à segurança, estabilidade e realização (Imagem: wacomka | Shutterstock)

Segurança, estabilidade e realização. Número ideal para casais com sonhos mais financeiros do que românticos e que desejam construir um império juntos.

Número 9

O número 9 promove muita paixão, intensidade e paciência (Imagem: wacomka | Shutterstock)

Esse não é o melhor número para o casamento. Isso porque, em muitos casos, representa o fechamento de um ciclo. Apesar disso, ainda se trata de um número de muita paixão, intensidade e paciência, perfeito para casais mais emotivos.

Por astróloga Yara Vieira