Uma quadrilha foi presa por equipes da Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (07), no bairro Uberaba, em Curitiba. Os sete presos e um menor de idade foram detidos com mais de 16 quilos de droga. A prisão aconteceu após uma denúncia anônima que ajudou os policiais a encontrarem os indivíduos nas proximidades da Avenida Salgado Filho.

+Caçadores! Edital causa o fechamento de 12 CEIs em Curitiba. Medida atinge 2 mil crianças!

“Estávamos em patrulhamento com o objetivo de encontrar estas pessoas que estavam praticando o tráfico na região. Foi realizada a abordagem em um Renault Sandero e no Honda Civic e, nos carros, encontramos 10 quilos de maconha e um quilo de cocaína”, explicou o Tenente Johannes, da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam).

Bandidos azarados!

As equipes da Rotam permaneciam no bairro quando na mesma rua entrou um veículo Gol prata. Ao realizar nova abordagem, foram localizados mais 15 quilos de maconha. Ao serem questionados se haveria mais droga em outro local, os ocupantes do Gol prata relataram que na residência teria armas de fogo.

“Uma pistola e um revólver foram encontrados como também uma chave de uma caminhonete Ford Ranger que tinha alerta de roubo”, relatou o tenente.

Os sete rapazes maiores de idade tem passagens pelo sistema prisional. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes; já o menor de idade foi para a Delegacia do Menor e do Adolescente.