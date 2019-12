Duas novas delegacias, um ônibus e 26 viaturas blindadas são as novidades da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná nesta resta final de 2019. Depois do superesportivo Dodge Charger, a corporação passa a contar com mais equipamentos policiais para cuidar das rodovias federais que cortam o Paraná.

São 26 novas viaturas blindadas adquiridas pela PRF no Paraná através de dinheiro de aparelhamento das concessões de rodovias. Além dos veículos, um ônibus será entregue à PRF para ser utilizado durante ações educativas de trânsito.

Duas novas delegacias

Outra novidade são as duas delegacias que serão criadas em Maringá, noroeste, e Guarapuava, região central do Paraná.